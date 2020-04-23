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23.04.2020 17:38
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«Ленэкспо» превратится в госпиталь за 400 млн рублей. Подрядчика нашли недалеко от Смольного

Павильон «Ленэкспо» уже в начале следующей недели должен стать госпиталем для легких пациентов с COVID-19. «Фонтанка» посмотрела, что там появится и кто это привезет.

Фото: читатель «Фонтанки»

Работы в «Ленэкспо» неделю шли без контракта. 23 апреля его наконец подписали и на внушительную сумму — 416 миллионов 118 тысяч рублей. Город представлен в нем «подведом» комитета по строительству — ГБУ «Управление строительными проектами» (УСП). Подрядчик — «Лентехстрой». Срок действия — до конца года, но окончание работ определено до конца июня. При этом сдача объекта в реальности запланирована на начало следующей недели. «Оборудование хватаем везде, где есть», — признается подрядчик.

О начале работ в «Ленэкспо» стало известно на прошлой неделе, когда появились фото из 7-го павильона. В понедельник Смольный подтвердил, что «Газпром» предоставил помещение для госпиталя, его разобьют перегородками на порядка 550 блоков и расставят более тысячи коек. Разложить на них предполагается пациентов с легкой формой COVID-19; им одновременно разрешили болеть дома, но возможность такая есть не у всех, и в выставочный центр могут поехать те, кто проживает с детьми, пожилыми родственниками, в коммуналках. Окончание строительных работ запланировано на выходные; фото, в зависимости от их парадности, оставляют различное впечатление.

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»

«Средства на переоборудование павильона «Ленэкспо» под госпиталь для больных с легкой формой коронавирусной инфекции будут выделены из Резервного фонда правительства Санкт-Петербурга, — сообщали на неделе в пресс-службе губернатора. — Закупка будет осуществлена в соответствии с п. 9 части 1 статьи 93 ФЗ № 44. Цена контракта будет определена после разработки проектно-сметной документации». Теперь цена определена и видно, что в контракт вписали.

Согласно медико-техническому заданию, на первом этаже разместится несколько десятков помещений, в том числе рентген-процедурная, КТ-процедурная, 56 туалетов и 64 душевых для пациентов (для персонала — один санузел), 4 санитарных пропускника, материальный шлюз и другие. На втором — ординаторская, склады, администрация, рабочее помещение для старших сестер.

Список оборудования насчитывает 46 наименований. Там указаны 2 компьютерных томографа (32 среза), 2 УЗИ, 30 концентраторов кислорода и столько же увлажнителей, 5 аппаратов ИВЛ (не старше 2017 года) и 20 кардиомониторов. Здесь же наборы для интубации, медицинские шкафы, фармацевтические холодильники, ингаляторы и многое другое. Не считая тысячи кроватей с матрасами (которые должны выдерживать до 240 кг) и 544 прикроватных тумбочек. Для того чтобы следить за пациентами, понадобится, по данным «Фонтанки», до 100 человек медперсонала.

В качестве источника финансирования указан бюджет города, а вот конкретная статья авральная. Дело в том, что код раздела вроде указывает на субсидии в адрес УСП от комитета по строительству; но там прописаны лишь субсидии на выполнение госзадания в размере 51 млн. В контракте же говорится — «на иные цели». Номер целевой статьи начинается с 99000 и вроде бы относится к резервному фонду правительства: он был недавно увеличен с 1 миллиарда до 10 и его теперь можно расходовать на борьбу с коронавирусом. Но целиком такого номера статьи вообще не просматривается в нынешней версии бюджета. Объясняется это тем, что целевая статья была открыта буквально накануне.

В комментариях к новости «Фонтанки» о заключении контракта тут же образовался консенсус по поводу стоимости. По словам одного из читателей, на эти деньги «можно построить полноценное 5-этажное здание гостиницы на 800 номеров с полной отделкой, мебелью». Если произвольно разделить стоимость работ на 1000 коек, то получится по 416 тысяч на одно место: чуть меньше, чем стоит, по словам Смольного, лечение одного тяжелого пациента с COVID-19.

В 416 млн входят работы, материалы, оборудование, доставка, установка, монтаж, ввод в эксплуатацию, вывоз мусора. Аванс составляет 80% (333 млн рублей). Согласно расчету цены контракта, под 260 млн рублей относятся именно к оборудованию. Это, судя по всему, самый болезненный вопрос. «Оборудование хватаем везде, где есть, вырываем с боем, как на войне, — говорит гендиректор «Лентехстроя» Анатолий Вебер. — У всех все зарезервировано, идет строительство по всей России. И мы действительно, как на войне, вырываем это оборудование, у кого что лежит, у кого что-то есть на складе, мы приезжаем — забираем». Около 48 млн — зона модульных ячеек под размещение больных, 38 млн — встроенные помещения, около 26 млн — различные электромонтажные работы, 8,6 млн — вентиляция. За счет этого и более мелких статей набегают 390 млн (цена контракта без НДС).

Сопоставить цены сложно, никакого аукциона, естественно, не было. Пункт 93-й статьи закона о госзакупках, на основании которого заключен контракт, был изменен в начале апреля. С этого момента стало можно проводить закупку у единственного поставщика для предупреждения ЧС «при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Режим повышенной готовности в Петербурге имеется, а заказчик может выбирать такую безальтернативную форму, «если применение конкурентных способов определения поставщика… требующих затрат времени, нецелесообразно».

Компания «Лентехстрой» — крупное предприятие, хотя прямых госконтрактов у него относительно немного: из последнего — достройка школы на Кораблестроителей за 247 млн, а в 2018 году — ремонт здания Петербургского кадетского корпуса СК РФ на Мойке. Бенефициаром СПАРК называет Дмитрия Яблокова, совладельца ООО «Азимут» и «Азимут-Фасад» и гендиректора ООО «Горизонт». Все они, как и «Лентехстрой», зарегистрированы на пр. Добролюбова, 11. Через несколько домов — штаб-квартира ГК «РосСтройИнвест». Это фактически семейное предприятие, которое принадлежит родственникам нынешнего главы комитета по строительству Игоря Вадимовича Креславского. Сам он тоже владел долей и возглавлял правление «РосСтройИнвеста» до своего ухода в Смольный. Учредителем «Горизонта», которым управляет собственник «Лентехстроя», является Виктория Вадимовна Креславская.

Сам «Лентехстрой» напрямую с «РосСтройИнвестом» не аффилирован. Однако на сайте группы компаний можно найти новость за 2015 год о награждении победителей конкурса «Строймастер-2015». «В этом году дипломов 1-й степени были удостоены 4 мастера ООО «Лентехстрой (входит в ГК «РосСтройИнвест»)», — говорится в сообщении. Анатолий Вебер в разговоре с «Фонтанкой» рассказал, что его компания не является частью «РосСтройИнвеста». «Не то чтобы входил, они были нашим основным заказчиком, — пояснил он. — Мы у них на генподряде работали».

По данным «Фонтанки», на обустройстве госпиталя занята еще одна компания — «Экспофорум-Дизайн»: это логично, предприятие является генеральным застройщиком на территории собственно КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» и «Ленэкспо». В пресс-службе ООО «Экспофорум Интернешнл» подтвердили участие, но не прокомментировали договорные отношения, на основе которых идет работа. Согласно сайту госзакупок, у «ЭФ-Дизайна» на 2020 год два контракта: по организации городской экспозиции на Петербургском международном экономическом форуме и на обустройство выставочной площади для Российского инвестиционного форума. Договор на ПМЭФ закономерно расторгнут с 14 апреля.

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»

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Комментарии (36)

german_5e4d02dc5a4f9
Собственно, "что и требовалось доказать", вся эта история с "вирусом", похоже, только на руку определенным кругам, как способ заработать бабла.
И даже если опасности не будет, то её выдумают.
Пока не выкачают сколько смогут.
Выгодно поддерживать высокий градус ''опасности".
260959231
УЖАСНО! Просто зла не хватает, каких сволочей мы получаем. Руками своими загребущими пилят и пилят, пилят и пилят, все от кормушки не оторваться. В городе хрен пойми что творится, все на добросовестных людях держится, а эти — цензурных слов не подобрать, все нажраться не могут. Менеджеры, ска, эффективные.
dimas062
Семья Креславского успешно освоила ещё 400 млн. на короновирусе в подведомственной отрасли?
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