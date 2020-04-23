В качестве источника финансирования указан бюджет города, а вот конкретная статья авральная. Дело в том, что код раздела вроде указывает на субсидии в адрес УСП от комитета по строительству; но там прописаны лишь субсидии на выполнение госзадания в размере 51 млн. В контракте же говорится — «на иные цели». Номер целевой статьи начинается с 99000 и вроде бы относится к резервному фонду правительства: он был недавно увеличен с 1 миллиарда до 10 и его теперь можно расходовать на борьбу с коронавирусом. Но целиком такого номера статьи вообще не просматривается в нынешней версии бюджета. Объясняется это тем, что целевая статья была открыта буквально накануне.



В комментариях к новости «Фонтанки» о заключении контракта тут же образовался консенсус по поводу стоимости. По словам одного из читателей, на эти деньги «можно построить полноценное 5-этажное здание гостиницы на 800 номеров с полной отделкой, мебелью». Если произвольно разделить стоимость работ на 1000 коек, то получится по 416 тысяч на одно место: чуть меньше, чем стоит, по словам Смольного, лечение одного тяжелого пациента с COVID-19.



В 416 млн входят работы, материалы, оборудование, доставка, установка, монтаж, ввод в эксплуатацию, вывоз мусора. Аванс составляет 80% (333 млн рублей). Согласно расчету цены контракта, под 260 млн рублей относятся именно к оборудованию. Это, судя по всему, самый болезненный вопрос. «Оборудование хватаем везде, где есть, вырываем с боем, как на войне, — говорит гендиректор «Лентехстроя» Анатолий Вебер. — У всех все зарезервировано, идет строительство по всей России. И мы действительно, как на войне, вырываем это оборудование, у кого что лежит, у кого что-то есть на складе, мы приезжаем — забираем». Около 48 млн — зона модульных ячеек под размещение больных, 38 млн — встроенные помещения, около 26 млн — различные электромонтажные работы, 8,6 млн — вентиляция. За счет этого и более мелких статей набегают 390 млн (цена контракта без НДС).



Сопоставить цены сложно, никакого аукциона, естественно, не было. Пункт 93-й статьи закона о госзакупках, на основании которого заключен контракт, был изменен в начале апреля. С этого момента стало можно проводить закупку у единственного поставщика для предупреждения ЧС «при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Режим повышенной готовности в Петербурге имеется, а заказчик может выбирать такую безальтернативную форму, «если применение конкурентных способов определения поставщика… требующих затрат времени, нецелесообразно».



Компания «Лентехстрой» — крупное предприятие, хотя прямых госконтрактов у него относительно немного: из последнего — достройка школы на Кораблестроителей за 247 млн, а в 2018 году — ремонт здания Петербургского кадетского корпуса СК РФ на Мойке. Бенефициаром СПАРК называет Дмитрия Яблокова, совладельца ООО «Азимут» и «Азимут-Фасад» и гендиректора ООО «Горизонт». Все они, как и «Лентехстрой», зарегистрированы на пр. Добролюбова, 11. Через несколько домов — штаб-квартира ГК «РосСтройИнвест». Это фактически семейное предприятие, которое принадлежит родственникам нынешнего главы комитета по строительству Игоря Вадимовича Креславского. Сам он тоже владел долей и возглавлял правление «РосСтройИнвеста» до своего ухода в Смольный. Учредителем «Горизонта», которым управляет собственник «Лентехстроя», является Виктория Вадимовна Креславская.



Сам «Лентехстрой» напрямую с «РосСтройИнвестом» не аффилирован. Однако на сайте группы компаний можно найти новость за 2015 год о награждении победителей конкурса «Строймастер-2015». «В этом году дипломов 1-й степени были удостоены 4 мастера ООО «Лентехстрой (входит в ГК «РосСтройИнвест»)», — говорится в сообщении. Анатолий Вебер в разговоре с «Фонтанкой» рассказал, что его компания не является частью «РосСтройИнвеста». «Не то чтобы входил, они были нашим основным заказчиком, — пояснил он. — Мы у них на генподряде работали».



По данным «Фонтанки», на обустройстве госпиталя занята еще одна компания — «Экспофорум-Дизайн»: это логично, предприятие является генеральным застройщиком на территории собственно КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» и «Ленэкспо». В пресс-службе ООО «Экспофорум Интернешнл» подтвердили участие, но не прокомментировали договорные отношения, на основе которых идет работа. Согласно сайту госзакупок, у «ЭФ-Дизайна» на 2020 год два контракта: по организации городской экспозиции на Петербургском международном экономическом форуме и на обустройство выставочной площади для Российского инвестиционного форума. Договор на ПМЭФ закономерно расторгнут с 14 апреля.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»