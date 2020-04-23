ВЦИОМ: Экономика и пандемия не влияют на счастье россиян, «адаптивность высокая»
Всероссийский центр изучения общественного мнения утверждает, что негативные тенденции в экономике и последствия ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, «не оказывают решающего влияния на ощущение счастья у большинства наших граждан». Свежий «индекс счастья» от государственной службы социологии опубликован в четверг, 23 апреля.
«Хорошая работа» как причина для счастья, напротив, теряет сторонников, по данным подчинённых Валерия Фёдорова. Если год назад от качественного трудоустройства были счастливы
Главными факторами, которые не позволяют россиянину признаться вслух, что он счастлив, остаются «материальные трудности» (
«Свежие данные нашего опроса показывают ситуацию, которую мы могли бы охарактеризовать как достаточно положительную с точки зрения психического здоровья россиян. Действительно, люди сейчас оказались дома, и многими психологами, социологами был поставлен вопрос, насколько россиянам будет комфортно находиться в кругу семьи. По сравнению с прошлым годом мы видим некоторое снижение индекса счастья, но с точки зрения понимания ситуации, которая складывается в мире и в России, мы можем уверенно говорить о том, что падение абсолютно не критично, — комментирует цифры генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. — Экономические неприятности и вся ситуация, связанная с пандемией, на сегодняшний день не оказывают решающего влияния на ощущение счастья у большинства наших граждан».
Эксперт связывает стабильные рейтинги счастья россиян в том числе с «адекватностью мер власти», которые она предпринимает для того, «чтобы люди верили в то, что страна выйдет из этой непростой ситуации». «Мы можем констатировать, что адаптивность современного российского общества на сегодняшний день высокая», — заключил гендиректор Фонда ВЦИОМ.
Опрос был проведён 15 апреля 2020 года среди 1600 совершеннолетних россиян методом телефонного интервью.