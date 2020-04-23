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23.04.2020 14:57
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ВЦИОМ: Экономика и пандемия не влияют на счастье россиян, «адаптивность высокая»

Всероссийский центр изучения общественного мнения утверждает, что негативные тенденции в экономике и последствия ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, «не оказывают решающего влияния на ощущение счастья у большинства наших граждан». Свежий «индекс счастья» от государственной службы социологии опубликован в четверг, 23 апреля.

81 % россиян сегодня счастливы в той или иной степени, и лишь 14 % констатируют, что не испытывают этого чувства. За год количество «несчастливых» выросло на 3 %, а «счастливых» упало на 5 %. Главными факторами для счастья у собеседников ВЦИОМ остаются наличие собственной семьи (29 %), здоровье родственников (25 %) и наличие в семье детей (14 %). За год фактор здоровья как залога счастья подрос на 4 %.

«Хорошая работа» как причина для счастья, напротив, теряет сторонников, по данным подчинённых Валерия Фёдорова. Если год назад от качественного трудоустройства были счастливы 17 % россиян, осенью 2019 года — 13 %, то сейчас от «хорошей работы» счастлив уже только каждый десятый гражданин РФ (11 %).

Фото: ВЦИОМ

Главными факторами, которые не позволяют россиянину признаться вслух, что он счастлив, остаются «материальные трудности» (11 %), «плохое положение дел в стране» (8 %), и «отсутствие стабильности» (7 %). При этом финансовые проблемы с минувшей осени стали делать россиян несчастливыми в полтора раза реже. В ноябре 2019 года на этот фактор указывали 15 % россиян.

«Свежие данные нашего опроса показывают ситуацию, которую мы могли бы охарактеризовать как достаточно положительную с точки зрения психического здоровья россиян. Действительно, люди сейчас оказались дома, и многими психологами, социологами был поставлен вопрос, насколько россиянам будет комфортно находиться в кругу семьи. По сравнению с прошлым годом мы видим некоторое снижение индекса счастья, но с точки зрения понимания ситуации, которая складывается в мире и в России, мы можем уверенно говорить о том, что падение абсолютно не критично, — комментирует цифры генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. — Экономические неприятности и вся ситуация, связанная с пандемией, на сегодняшний день не оказывают решающего влияния на ощущение счастья у большинства наших граждан».

Фото: ВЦИОМ

Эксперт связывает стабильные рейтинги счастья россиян в том числе с «адекватностью мер власти», которые она предпринимает для того, «чтобы люди верили в то, что страна выйдет из этой непростой ситуации». «Мы можем констатировать, что адаптивность современного российского общества на сегодняшний день высокая», — заключил гендиректор Фонда ВЦИОМ.

Опрос был проведён 15 апреля 2020 года среди 1600 совершеннолетних россиян методом телефонного интервью.

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Комментарии (3)

258059381
Где она хорошая работа?
Василий Марущак
ага, штанишки все омочили от счастья)))
Power Play
Очередная чушь от министерства правды.
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