Всероссийский центр изучения общественного мнения утверждает, что негативные тенденции в экономике и последствия ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, «не оказывают решающего влияния на ощущение счастья у большинства наших граждан». Свежий «индекс счастья» от государственной службы социологии опубликован в четверг, 23 апреля.

81 % россиян сегодня счастливы в той или иной степени, и лишь 14 % констатируют, что не испытывают этого чувства. За год количество «несчастливых» выросло на 3 % , а «счастливых» упало на 5 % . Главными факторами для счастья у собеседников ВЦИОМ остаются наличие собственной семьи ( 29 % ), здоровье родственников ( 25 %) и наличие в семье детей ( 14 % ). За год фактор здоровья как залога счастья подрос на 4 % .

«Хорошая работа» как причина для счастья, напротив, теряет сторонников, по данным подчинённых Валерия Фёдорова. Если год назад от качественного трудоустройства были счастливы 17 % россиян, осенью 2019 года — 13 % , то сейчас от «хорошей работы» счастлив уже только каждый десятый гражданин РФ ( 11 % ).

Фото: ВЦИОМ

Главными факторами, которые не позволяют россиянину признаться вслух, что он счастлив, остаются «материальные трудности» ( 11 % ), «плохое положение дел в стране» ( 8 % ), и «отсутствие стабильности» ( 7 % ). При этом финансовые проблемы с минувшей осени стали делать россиян несчастливыми в полтора раза реже. В ноябре 2019 года на этот фактор указывали 15 % россиян.

«Свежие данные нашего опроса показывают ситуацию, которую мы могли бы охарактеризовать как достаточно положительную с точки зрения психического здоровья россиян. Действительно, люди сейчас оказались дома, и многими психологами, социологами был поставлен вопрос, насколько россиянам будет комфортно находиться в кругу семьи. По сравнению с прошлым годом мы видим некоторое снижение индекса счастья, но с точки зрения понимания ситуации, которая складывается в мире и в России, мы можем уверенно говорить о том, что падение абсолютно не критично, — комментирует цифры генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. — Экономические неприятности и вся ситуация, связанная с пандемией, на сегодняшний день не оказывают решающего влияния на ощущение счастья у большинства наших граждан».

Фото: ВЦИОМ