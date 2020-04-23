«Им либо сразу отказывают, либо тянут время». Путин указал на трудности бизнеса при получении льготных кредитов

Президент России провел рабочее совещание с представителями банковской сферы, где обсудил ситуацию с коронавирусом в стране.

«Мы видим, что здесь есть очевидные проблемы и сложности, когда граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели льготные кредиты. Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования», — заявил Владимир Путин 23 апреля в ходе обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, основная задача — это минимизировать негативное влияние от коронавируса в экономике страны. Глава государства призвал, чтобы помощь гражданам пришла вовремя.