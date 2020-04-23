До рекордно низких отметок индекс самоизоляции Петербурга добирается всё быстрее
До 2,3 балла индекс самоизоляции Санкт-Петербурга 23 апреля опустился уже к 12:40. Для сравнения, 21 апреля этого «дна» мы достигли только к 14 часам и в тот день ниже не падали.
Сегодняшняя динамика такова:
к 10:50 — 2,6 балла,
к 11:32 — 2,5 балла,
к 12:11 — 2,4 балла,
к 12:40 — 2,3 балла.
Верхней границей «красной» зоны (означающей, что «на улице очень много людей» и коронавирусу легко распространяться) «Яндекс» до начала этой недели считал 2,4 балла, а теперь — 2,9.
Сейчас Петербург находится на восьмом месте в рейтинге 15 городов-миллионников, на первом Москва (3,1, единственный миллионник с индексом выше «тройки»), на последнем Новосибирск (1,7). Вчера по итогам дня Петербург занял четвёртое место (2,6), первое Москва (3,3), последнее Новосибирск (1,9). Со вторника, напомним, «Яндекс» фиксирует снижение суточного индекса в Петербурге с 2,7 (как на прошлой неделе и в понедельник) до 2,6. В России индекс также снизился на десятую балла — с 2,6 до 2,5.
Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, «Яндекс» на основе данных своих приложений вычисляет балл. Чем он выше, тем сложнее вирусу распространяться. Максимальных 5 баллов в Петербурге уже не бывает.