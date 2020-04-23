До рекордно низких отметок индекс самоизоляции Петербурга добирается всё быстрее

До 2,3 балла индекс самоизоляции Санкт-Петербурга 23 апреля опустился уже к 12:40. Для сравнения, 21 апреля этого «дна» мы достигли только к 14 часам и в тот день ниже не падали.

Верхней границей «красной» зоны (означающей, что «на улице очень много людей» и коронавирусу легко распространяться) «Яндекс» до начала этой недели считал 2,4 балла, а теперь — 2,9.

Сейчас Петербург находится на восьмом месте в рейтинге 15 городов-миллионников, на первом Москва (3,1, единственный миллионник с индексом выше «тройки»), на последнем Новосибирск (1,7). Вчера по итогам дня Петербург занял четвёртое место (2,6), первое Москва (3,3), последнее Новосибирск (1,9). Со вторника, напомним, «Яндекс» фиксирует снижение суточного индекса в Петербурге с 2,7 (как на прошлой неделе и в понедельник) до 2,6. В России индекс также снизился на десятую балла — с 2,6 до 2,5.