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23.04.2020 13:18
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До рекордно низких отметок индекс самоизоляции Петербурга добирается всё быстрее

До 2,3 балла индекс самоизоляции Санкт-Петербурга 23 апреля опустился уже к 12:40. Для сравнения, 21 апреля этого «дна» мы достигли только к 14 часам и в тот день ниже не падали.

Сегодняшняя динамика такова:

к 10:50 — 2,6 балла,

к 11:32 — 2,5 балла,

к 12:11 — 2,4 балла,

к 12:40 — 2,3 балла.

Скриншот с&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=30.757873%2C57.637503&amp;z=6.6" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот с yandex.ru/maps/covid19/isolation

Верхней границей «красной» зоны (означающей, что «на улице очень много людей» и коронавирусу легко распространяться) «Яндекс» до начала этой недели считал 2,4 балла, а теперь — 2,9.

Сейчас Петербург находится на восьмом месте в рейтинге 15 городов-миллионников, на первом Москва (3,1, единственный миллионник с индексом выше «тройки»), на последнем Новосибирск (1,7). Вчера по итогам дня Петербург занял четвёртое место (2,6), первое Москва (3,3), последнее Новосибирск (1,9). Со вторника, напомним, «Яндекс» фиксирует снижение суточного индекса в Петербурге с 2,7 (как на прошлой неделе и в понедельник) до 2,6. В России индекс также снизился на десятую балла — с 2,6 до 2,5.

Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, «Яндекс» на основе данных своих приложений вычисляет балл. Чем он выше, тем сложнее вирусу распространяться. Максимальных 5 баллов в Петербурге уже не бывает.

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Комментарии (6)

igoruha
я вчера включил яндекскарты, для эксперимента. дошёл из дома до магазина, и в магазине мне пришло рекламное сообщение от яндекса, про покупку и доставку еды. Вот для чего это всё. Яндекс хочет влезть в торговлю продуктами. И соответственно, как и положено акуле бизнеса, действует любыми методами. А вся надежда у них только на режим самоизоляции, вот они его и продвигают, как могут. И плевать им на вас, им нужны только ваши деньги. Отключайте приложения яндекса, запрещайте им доступ к вашим геоданным.удаляйте их.
igoruha
Опять у ЯндексЕды выручка падает. А больше причин нет. в одном из московских медцентров у 35% сотрудников нашли антитела . не байка, из доклада путину https://youtu.be/w8HrNWsvvsc
zelf
Фонтанка себя самоудовлетворяет индексом самоизоляции граждан.
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