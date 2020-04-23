FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +4
77.04р83.68р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
23.04.2020 12:32
1
Печать

Мишустин расширил программу кредитования пострадавшего от коронавируса бизнеса

Премьер-министр РФ рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей во время пандемии COVID-2019.

«Мы рассмотрим проект постановления об утверждении правил выделения прямой безвозмездной помощи малому и среднему бизнесу в пострадавших отраслях. <...> Эти средства компании смогут направить на выплату зарплат и решение других неотложных задач. По прогнозу, за два месяца этой субсидией смогут воспользоваться около миллиона организация и индивидуальных предпринимателей, а общий объем расходов превысит 80 миллиардов рублей», — заявил 23 апреля Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на поддержку смогут рассчитывать компании, которые сохранят не менее 90 % «штатной численности предприятия» в сравнении с мартом 2020 года. Мишустин отметил, что власти расширяют программу беспроцентного кредитования. «Сейчас она [программа] охватывает только малые и микро предприятия, а теперь такими кредитами смогут воспользоваться и более крупные компании», — отметил глава кабинета министров, пообещав выделить еще 3,5 миллиарда рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

maarks1909
как водится первыми на получение Роснефть и Газпром, потом по ранжиру другие лепшие друганы.....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний