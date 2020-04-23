Мишустин расширил программу кредитования пострадавшего от коронавируса бизнеса
Премьер-министр РФ рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей во время пандемии COVID-2019.
«Мы рассмотрим проект постановления об утверждении правил выделения прямой безвозмездной помощи малому и среднему бизнесу в пострадавших отраслях. <...> Эти средства компании смогут направить на выплату зарплат и решение других неотложных задач. По прогнозу, за два месяца этой субсидией смогут воспользоваться около миллиона организация и индивидуальных предпринимателей, а общий объем расходов превысит 80 миллиардов рублей», — заявил 23 апреля Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, на поддержку смогут рассчитывать компании, которые сохранят не менее