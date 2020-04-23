В госкорпорации "Роскосмос" COVID-19 обнаружен у 71 сотрудника. Российские корабли теперь могут быть опасны для вселенной?
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 23 апреля написал в Twitter о том, что количество заболевших новой коронавирусной инфекцией среди сотрудников ракетно-космической отрасли увеличилось до 71 человека.
Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 10:30 23.04.2020— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 23, 2020
ВСЕГО ЗАБОЛЕВШИХ - 71,
ВЫЗДОРОВЕВШИХ - 6,
УМЕРШИХ - 2
«Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 10:30 23.04.2020: всего заболевших — 71», — написал глава Роскосмоса.
Рогозин добавил, что среди таких работников шесть человек выздоровели, двое умерли.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 23 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России выросло на 4774 — до 62 773. За весь период 4891 человек выздоровел от коронавируса, зарегистрировано 555 смертей, связанных с вирусом. В Петербурге за минувшие сутки обнаружен ещё 191 случай заболевания COVID-19.