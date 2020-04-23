Российского лётчика Ярошенко, осуждённого в США, обследуют на коронавирус после смерти сокамерника
Лётчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в тюрьме «Данбери» штата Коннектикут, отправлен на обследование. Россиянина планируют проверить на коронавирус после того, как в его камере скончался другой осуждённый, болевший COVID-19.
О том, что Ярошенко займутся медики, сообщило 23 апреля российское генконсульство.
«Ожидаем, что оно будет произведено безотлагательно, и
Два дня назад стало известно, что сокамерник Ярошенко, лежавший на соседней кровати, умер. У него был диагностирован коронавирус. По словам адвоката россиянина, у его подзащитного с 10 апреля наблюдались схожие симптомы, но помощь ему не оказывалась.
Ярошенко был приговорен в США к 20 годам лишения свободы по обвинению в намерении перевезти крупную партию наркотиков. Россиянин вину отрицает, называя дело сфабрикованным, а арест провокацией.