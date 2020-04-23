FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +4
77.04р83.68р
СРОЧНО

Начальник ВМедА отстранен от должности

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
23.04.2020 09:34
1
Печать

Российского лётчика Ярошенко, осуждённого в США, обследуют на коронавирус после смерти сокамерника

Лётчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в тюрьме «Данбери» штата Коннектикут, отправлен на обследование. Россиянина планируют проверить на коронавирус после того, как в его камере скончался другой осуждённый, болевший COVID-19.

О том, что Ярошенко займутся медики, сообщило 23 апреля российское генконсульство.

«Ожидаем, что оно будет произведено безотлагательно, и К. Ярошенко будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Держим ситуацию на контроле», — сообщило дипломатическое представительство на своей странице в Facebook.

Два дня назад стало известно, что сокамерник Ярошенко, лежавший на соседней кровати, умер. У него был диагностирован коронавирус. По словам адвоката россиянина, у его подзащитного с 10 апреля наблюдались схожие симптомы, но помощь ему не оказывалась.

Ярошенко был приговорен в США к 20 годам лишения свободы по обвинению в намерении перевезти крупную партию наркотиков. Россиянин вину отрицает, называя дело сфабрикованным, а арест провокацией.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

WuhanRockCafe
Отлично выглядит наш наркодилер!
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний