Российского лётчика Ярошенко, осуждённого в США, обследуют на коронавирус после смерти сокамерника

Лётчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в тюрьме «Данбери» штата Коннектикут, отправлен на обследование. Россиянина планируют проверить на коронавирус после того, как в его камере скончался другой осуждённый, болевший COVID-19.



О том, что Ярошенко займутся медики, сообщило 23 апреля российское генконсульство.

