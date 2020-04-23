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23.04.2020 08:25
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«У нас нет доходов, но остались расходы»: тигру Амуру ищут опекуна

Приморский сафари-парк ищет опекуна для тигра Амура и других животных из-за финансовых трудностей на фоне пандемии коронавируса.

«Сафари-парку запретили получать доходы, приговорив животных к голодной смерти в перспективе», - говорится в сообщении на сайте организации 23 апреля. Когда можно было принимать посетителей, парк помогал другим: перечислял деньги Центру реабилитации тигров, фонду WWF, оплачивал вывоз бытовых отходов в одном из населённых пунктов. «Сейчас другое время. У нас нет доходов, но остались расходы. Расходы государство нам не отменило», - отмечает администрация сафари-парка.

Для сокола-сапсана и даурского журавля опекуны уже нашлись, это пенсионеры из Тобольска и Тольятти. Их примеру могли бы последовать в первую очередь бизнесмены – те, «кому не запретили работать, у кого есть доходы». Стоимость опеки тигра, льва и лилигра составляет 40 тысяч рублей, а, например, харзы или енота – 4 тысячи рублей. Кстати, тигр Амур, прославивший Приморье на весь мир, «юридически является собственностью Приморского края, а не Сафари-парка, также, как и тигрица Тайга», отмечается в сообщении.

Фото: safaripark25.ru

Тигр Амур прославился в 2015 году благодаря необычной дружбе с козлом Тимуром. Козёл должен был стать его добычей, но дал отпор. Впоследствии животные подружились и вместе гуляли в парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, видео с ними в YouTube набрали несколько миллионов просмотров. В ноябре 2019 года козел Тимур умер.

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Комментарии (1)

ussr_5e4d4b41561db
я вас удивлю, но 90% бизнеса в России столкнулись с той же проблемой - когда расходы есть постоянные (офис, сотрудники, контрагенты), а доходов нет - из-за пресловутого режима добровольной рекомендательной изоляции... в итоге месяц простоя - и с каких нулей теперь выплачивать зарплаты - непонятно.... ну подкинет гос-во по 12130 на выпату з.пл. каждого - и что? думаете люди протянут месяц на 12130? нет. Многие компании сегодня близки к вынужденному банкротству и закрытию, а у тысяч кредиты под развитие бизнеса были взяты - и чем отдавать непонятно. Эдакий новый кредитный пузырь, который лопнет, и накроет кучу банков - больших и мелких. И вот им гос-во поможет. А нам нет.
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