«У нас нет доходов, но остались расходы»: тигру Амуру ищут опекуна
Приморский сафари-парк ищет опекуна для тигра Амура и других животных из-за финансовых трудностей на фоне пандемии коронавируса.
«Сафари-парку запретили получать доходы, приговорив животных к голодной смерти в перспективе», - говорится в сообщении на сайте организации 23 апреля. Когда можно было принимать посетителей, парк помогал другим: перечислял деньги Центру реабилитации тигров, фонду WWF, оплачивал вывоз бытовых отходов в одном из населённых пунктов. «Сейчас другое время. У нас нет доходов, но остались расходы. Расходы государство нам не отменило», - отмечает администрация сафари-парка.
Для сокола-сапсана и даурского журавля опекуны уже нашлись, это пенсионеры из Тобольска и Тольятти. Их примеру могли бы последовать в первую очередь бизнесмены – те, «кому не запретили работать, у кого есть доходы». Стоимость опеки тигра, льва и лилигра составляет 40 тысяч рублей, а, например, харзы или енота – 4 тысячи рублей. Кстати, тигр Амур, прославивший Приморье на весь мир, «юридически является собственностью Приморского края, а не Сафари-парка, также, как и тигрица Тайга», отмечается в сообщении.
Тигр Амур прославился в 2015 году благодаря необычной дружбе с козлом Тимуром. Козёл должен был стать его добычей, но дал отпор. Впоследствии животные подружились и вместе гуляли в парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, видео с ними в YouTube набрали несколько миллионов просмотров. В ноябре 2019 года козел Тимур умер.