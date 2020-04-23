ussr_5e4d4b41561db 23 Апр 2020 в 09:05 23 Апр 2020 в 09:05

я вас удивлю, но 90% бизнеса в России столкнулись с той же проблемой - когда расходы есть постоянные (офис, сотрудники, контрагенты), а доходов нет - из-за пресловутого режима добровольной рекомендательной изоляции... в итоге месяц простоя - и с каких нулей теперь выплачивать зарплаты - непонятно.... ну подкинет гос-во по 12130 на выпату з.пл. каждого - и что? думаете люди протянут месяц на 12130? нет. Многие компании сегодня близки к вынужденному банкротству и закрытию, а у тысяч кредиты под развитие бизнеса были взяты - и чем отдавать непонятно. Эдакий новый кредитный пузырь, который лопнет, и накроет кучу банков - больших и мелких. И вот им гос-во поможет. А нам нет.