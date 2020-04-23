FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
77.04р83.68р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
23.04.2020 07:46
0
Печать

Полыхающий ангар в Шушарах тушат 20 машин и 80 человек

Крупный пожар уже несколько часов тушат в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. На некоторое время его ранг повышали до «двойки».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на Школьную улицу, 75, (это между Витебским проспектом и трассой М-11) поступил 23 апреля в 4:33. Прибыв на место, пожарные выяснили, что огонь охватил по всей площади металлический ангар размером 15 на 30 метров. О масштабе свидетельствуют кадры очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Из-за угрозы распространения огня в 5:01 пожару присвоили номер 1-бис, в 5:32 - № 2. К 6:32 удалось локализовать открытое горение, ранг понизили до 1-бис, а в 7:07 – до №1. «Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», - отмечается в сообщении.

Работы продолжаются. В них участвуют от РСЧС 20 единиц техники и 80 человек личного состава, в том числе 14 машин и 58 человек от МЧС.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний