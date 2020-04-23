Полыхающий ангар в Шушарах тушат 20 машин и 80 человек
Крупный пожар уже несколько часов тушат в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. На некоторое время его ранг повышали до «двойки».
Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на Школьную улицу, 75, (это между Витебским проспектом и трассой М-11) поступил 23 апреля в 4:33. Прибыв на место, пожарные выяснили, что огонь охватил по всей площади металлический ангар размером 15 на 30 метров. О масштабе свидетельствуют кадры очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Из-за угрозы распространения огня в 5:01 пожару присвоили номер 1-бис, в 5:32 - № 2. К 6:32 удалось локализовать открытое горение, ранг понизили до 1-бис, а в 7:07 – до №1. «Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», - отмечается в сообщении.
Работы продолжаются. В них участвуют от РСЧС 20 единиц техники и 80 человек личного состава, в том числе 14 машин и 58 человек от МЧС.