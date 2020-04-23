Цены на нефть продолжают расти. Баррель Brent поднялся выше 22 долларов

Мировые цены на нефть демонстрируют рост на 9-12%, продолжая частично отыгрывать падение в начале недели. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок, сообщает 23 апреля РИА Новости.



По состоянию на 7.28 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 9,28% - до 22,24 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI - на 11,54%, до 15,39 доллара за баррель.



На торгах 22 апреля за баррель Brent давали 20,76 доллара, следом начал укрепляться и рубль. Так, биржевой курс евро упал более чем на рубль, до 82,6. Доллар на бирже потерял около 90 копеек, опустившись до 76,18.