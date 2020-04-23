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23.04.2020 07:24
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В Петербурге тепло и ясно, но скоро погода может испортиться

Фото: Антон Кубышкин / vk.com/bird_spb

Сейчас в Петербурге ясно, но в ближайшие дни погода немного испортится. По прогнозам синоптиков, снова может пойти снег.

Впрочем, сегодня, 23 апреля, осадков не ожидается, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Ночью было плюс 1–3 градуса, днём воздух прогреется до плюс 8–10 градусов. Ветер умеренный, атмосферное давление будет понижаться.

А вот в пятницу и субботу станет прохладнее градуса на три. Есть вероятность небольшого дождя и мокрого снега, на дорогах местами гололедица.

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Скриншот из www.meteo.nw.ru

Однако похолодания не отменяют весну. В Петербурге начинают распускаться листья на деревьях, цветут цветы, возвращаются перелётные птицы. Недавно «Фонтанка» писала о редком лебеде — тундровом. Стаи другого живущего у нас вида — лебедя-кликуна — наблюдали в Приморском районе на побережье Финского залива, рассказывает паблик «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

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Комментарии (2)

Djnyana
*ь) - мягкому знаку посвящается)
Djnyana
Портящаяся.. - Погода!
О, как люблю я в людях - Человека!
-Что до еды ему?
-Погода портится умеет!
-Однако, он же не посмеет?
-Куда, в ведро её?
-На Солнце срочно!
-Проштрафимся!
-это не точно..
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