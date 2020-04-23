Сейчас в Петербурге ясно, но в ближайшие дни погода немного испортится. По прогнозам синоптиков, снова может пойти снег.
Впрочем, сегодня, 23 апреля, осадков не ожидается, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Ночью было плюс 1–3 градуса, днём воздух прогреется до плюс 8–10 градусов. Ветер умеренный, атмосферное давление будет понижаться.
А вот в пятницу и субботу станет прохладнее градуса на три. Есть вероятность небольшого дождя и мокрого снега, на дорогах местами гололедица.
Однако похолодания не отменяют весну. В Петербурге начинают распускаться листья на деревьях, цветут цветы, возвращаются перелётные птицы. Недавно «Фонтанка» писала о редком лебеде — тундровом. Стаи другого живущего у нас вида — лебедя-кликуна — наблюдали в Приморском районе на побережье Финского залива, рассказывает паблик «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».