Сейчас в Петербурге ясно, но в ближайшие дни погода немного испортится. По прогнозам синоптиков, снова может пойти снег.

Впрочем, сегодня, 23 апреля, осадков не ожидается, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Ночью было плюс 1–3 градуса, днём воздух прогреется до плюс 8–10 градусов. Ветер умеренный, атмосферное давление будет понижаться.

А вот в пятницу и субботу станет прохладнее градуса на три. Есть вероятность небольшого дождя и мокрого снега, на дорогах местами гололедица.