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23.04.2020 07:19
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать и использовать антисептик для рук

Эффективный антисептик для рук должен содержать не менее 60–80 % изопропилового или этилового спирта, сообщила 23 апреля пресс-служба Роспотребнадзора.

Ведомство обратило внимание, что при выборе дезинфицирующего средства всегда нужно обращать внимание, на возбудителей какой этиологии он воздействует. Антибактериальное средство может оказаться бессильным в период ОРВИ и гриппа.

«В таком случае стоит выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Чтобы понять, на каких возбудителей воздействует средство необходимо прочитать инструкцию», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Там также напомнили, что потереть антисептик между ладонями в течение 5 секунд недостаточно. Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд. В инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не менее 2-х минут, чтобы убить все вирусы.

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Комментарии (3)

***_555
Изопропил по уровню токсичности почти как метанол.
260740951
Самый лучший антисептик в бытовых условиях это обычное хозяйственное мыло. Проверено временем.
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