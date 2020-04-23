Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать и использовать антисептик для рук
Эффективный антисептик для рук должен содержать не менее 60–80 % изопропилового или этилового спирта, сообщила 23 апреля пресс-служба Роспотребнадзора.
Ведомство обратило внимание, что при выборе дезинфицирующего средства всегда нужно обращать внимание, на возбудителей какой этиологии он воздействует. Антибактериальное средство может оказаться бессильным в период ОРВИ и гриппа.
«В таком случае стоит выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Чтобы понять, на каких возбудителей воздействует средство необходимо прочитать инструкцию», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Там также напомнили, что потереть антисептик между ладонями в течение 5 секунд недостаточно. Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд. В инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не менее 2-х минут, чтобы убить все вирусы.