Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать и использовать антисептик для рук

Эффективный антисептик для рук должен содержать не менее 60–80 % изопропилового или этилового спирта, сообщила 23 апреля пресс-служба Роспотребнадзора.



Ведомство обратило внимание, что при выборе дезинфицирующего средства всегда нужно обращать внимание, на возбудителей какой этиологии он воздействует. Антибактериальное средство может оказаться бессильным в период ОРВИ и гриппа.



«В таком случае стоит выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Чтобы понять, на каких возбудителей воздействует средство необходимо прочитать инструкцию», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

