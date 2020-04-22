«Ударили по лицу, и гуляй, батюшка». В Петербурге из суда вышел окровавленный человек в рясе

Отлученный от церкви протоиерей Артемий Скрипкин утверждает, что его избили в суде. На видео его лицо действительно вымазано кровью, но есть мнение, что она чужая.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 22 апреля к суду на Караванной улице пришли несколько человек. Предводительствовал человек с бородой и в рясе — отлученный от церкви Артемий Скрипкин, устроивший крестный ход на Невском проспекте и оштрафованный на десять тысяч рублей.

Сопровождающие Скрипкина представились гражданами СССР и тоже пожелали пройти в канцелярию для ознакомления с делом. Приставы пустили только анафемного батюшку и его представителя по доверенности.



Этим представителем был 58-летний временно безработный Валерий Иванов. В конце ознакомления он и Скрипкин в сопровождении пристава прошли в зал дежурной судьи Ирины Кирсановой, чтобы поставить печать на копии постановления о привлечении к административной ответственности за крестный ход.

До печати как-то не дошло. Жареным запахло еще на входе в 8-й зал.

«Гражданин, простите, товарищ Иванов сообщил присутствующим, что суд принадлежит народу, а судью Кирсанову назвал обслугой. С первым тезисом мы спорить не смеем, но второй свел шансы посетителей на конструктивное сотрудничество к математическому и профессиональному нулю», - объяснили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга причину, по которой сценарий посещения Скрипкина и Иванова изменился кардинально.

Народная судья Кирсанова, имея все-таки некие властные функции, попросила пристава указать посетителям путь на улицу. Иванов отказался, пристав прихватил его за локоток. Иванов вывернулся и замахнулся — так, во всяком случае, показалось приставу. Ослушнику заломили руку за спину, положили на пол и собрались надеть наручники.



Священнику — надо думать, без намека на этикет — указали на выход. Батюшка, пребывая в близком к шоковому состоянии, не рассчитал силу и резко дернул ручку. Энергичный рывок на мгновение сплотил дверную коробку и голову несчастного Иванова. Голова отреагировала красными лужицами на полу.

Самообладание вернулось к батюшке. Если верить очевидцам, он выжал из ситуации максимум.

«Скрипкин начал возмущаться, одновременно собирая кровь с пола, размазывая ее по своему лицу и крича, что его бьют», - передали «Фонтанке» воспоминания приставов их знакомые.

К Куйбышевскому суду вызвали скорую. Бедного Иванова госпитализировали в НИИ Джанелидзе, осмотрели и отпустили в удовлетворительном состоянии. Но голова у него действительно травмирована.

Скрипкин оказался в 26-й больнице на Костюшко. Он уверяет, что тоже был избит. Для убедительности записал видео из приемного покоя. Перед стенд-апом не умывался.

«Фонтанка» связалась с Артемием Скрипкиным и попросила выписной эпикриз.

«Еще на руки не получил, - ответил он. - Сделали мне «флюшку» и кровь взяли. Врач вроде сказала, что у меня подозрение на сотрясение мозга. Ударили кулаком по лицу, и гуляй, батюшка. Гематома? Нет, ее нету. Наверное, он несильно ударил. Мог бы и убить, если бы захотел».

