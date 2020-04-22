FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +7
77.04р83.68р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
22.04.2020 21:51
1
Печать

Туктамышева: Представляю в красках свою первую встречу с коньками

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что ей некуда деть энергию в самоизоляции. О том, как сильно она хочет вернуться на лёд, спортсменка написала в своём инстаграме в среду, 22 апреля.

«Казалось бы, в моей жизни уже был длительный перерыв, когда я не могла кататься несколько месяцев. Но в сравнении с тем, что есть сейчас, это совсем другое. Сейчас ещё прошло не так много времени, но отсутствие встреч, тренировок с ребятами, нехватка передвижений, в прямом смысле некуда деть энергию. И это, несмотря на то, что у меня две тренировки в день. Представляю в красках свою первую встречу с коньками. Признавайтесь, чего вы больше всего ждёте после карантина?» — написала Туктамышева.

Ранее от скуки Туктамышева даже приняла участие в пикантном челлендже, где надо было сфотографироваться голой, прикрывшись одной подушкой. Кроме того, фигуристка станет участницей благотворительного онлайн-шоу.

Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

RemyMartin
Конечно скучно. Накой в челендже подушка была нужна?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний