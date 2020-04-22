Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что ей некуда деть энергию в самоизоляции. О том, как сильно она хочет вернуться на лёд, спортсменка написала в своём инстаграме в среду, 22 апреля.



«Казалось бы, в моей жизни уже был длительный перерыв, когда я не могла кататься несколько месяцев. Но в сравнении с тем, что есть сейчас, это совсем другое. Сейчас ещё прошло не так много времени, но отсутствие встреч, тренировок с ребятами, нехватка передвижений, в прямом смысле некуда деть энергию. И это, несмотря на то, что у меня две тренировки в день. Представляю в красках свою первую встречу с коньками. Признавайтесь, чего вы больше всего ждёте после карантина?» — написала Туктамышева.