Финляндия продлевает запрет на крупные массовые мероприятия до августа
Правительство Финляндии приняло решение ограничить проведение крупных публичных мероприятий, таких как концерты и фестивали, до 31 июля, сообщает 22 апреля Yle.
Речь идёт о скоплении людей в количестве более 500. Также регионы самостоятельно могут запретить общественные мероприятия на срок до одного месяца. О судьбе августовских фестивалей и других событий власти объявят в начале июня.
В то время, как Эстония уже опубликовала стратегию по снятию ограничений, правительство Финляндии пока точных дат не называет. О том, когда разрешено будет открыться школам, кабмин сообщит не ранее, чем через неделю.
«До сих пор Финляндия успешно справлялась с эпидемией. В связи с этим правительство считает, что в Финляндии можно постепенно и контролируемым образом перейти от масштабных социальных ограничительных мер к усилению борьбы с эпидемиями в соответствии с Законом об инфекционных заболеваниях. Однако не все ограничительные меры могут быть отменены одновременно, поскольку ситуация все еще серьезна», - говорится в сообщении правительства.
К 1 мая исследовательская группа разработает план снятия ограничительных мер и перехода к следующему этапу контроля за распространением заболевания. Заседание совета по этому вопросу состоится 3 мая.
Напомним, по данным на 22 апреля, всего в Финляндии на данный момент диагностировано 4129 заражений, количество летальных исходов выросло до 149.
Первыми в Европе ослабили ограничительные меры Германия и Дания.