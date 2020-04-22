Финляндия продлевает запрет на крупные массовые мероприятия до августа

Правительство Финляндии приняло решение ограничить проведение крупных публичных мероприятий, таких как концерты и фестивали, до 31 июля, сообщает 22 апреля Yle.

Речь идёт о скоплении людей в количестве более 500. Также регионы самостоятельно могут запретить общественные мероприятия на срок до одного месяца. О судьбе августовских фестивалей и других событий власти объявят в начале июня.

В то время, как Эстония уже опубликовала стратегию по снятию ограничений, правительство Финляндии пока точных дат не называет. О том, когда разрешено будет открыться школам, кабмин сообщит не ранее, чем через неделю.