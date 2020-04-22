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22.04.2020 21:38
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Эстония обнародовала план ослабления коронавирусных ограничений

Правительственная комиссия Эстонии, занимающаяся вопросами, связанными с распространением коронавируса, здоровьем населения и проблемами экономики, 22 апреля одобрила стратегию по выходу из кризиса.

21 апреля уже начато возобновление планового лечения в больницах. Если позволят показатели заболеваемости, школы будут открыты с 15 мая, чтобы дать возможность выпускникам подготовиться к экзаменам.

Первым шагом называется открытие музеев, кружков по интересам и проведение спортивных тренировок на открытом воздухе. С оговорками разрешат и регистрацию брака. Следующим шагом является частичное открытие магазинов и возобновление определенных видов услуг в торговых центрах.

Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул, что ослабление ограничений неизбежно повлечет за собой риск некоторого увеличения числа инфицированных людей, поэтому соблюдение правил поведения и гигиены, использование масок и дезинфицирующих средств по-прежнему будет обязательным условием. «Дальнейшее распространение вируса и выход всей страны из кризиса как можно быстрее требует от всех нас постоянного ответственного поведения, чтобы у нас не было причин снова расширять ограничения», - сказал Ратас.

Правительственный комитет будет рассматривать смягчение ограничений в сотрудничестве с учеными и экспертами один раз в неделю.

Основными показателями в стратегии выхода из кризиса являются количество инфицированных в день по отношению ко всем протестированным (особое внимание - заражениям в возрастной группе 50+), число пациентов в стационаре и в отделениях интенсивной терапии, доступ к медицинской помощи, готовность населения следовать рекомендациям, общее состояние экономики, способность применять меры, основанные на общественном договоре и эпидемиологическая ситуация и меры по борьбе с коронавирусом в странах ЕС и третьих странах.

Правительство утвердит стратегию после обсуждений на следующей неделе.

Эстония объявила чрезвычайное положение 12 марта, оно будет действовать до 1 мая. Закрылись школы, музеи, кинотеатры, СПА, фитнес-клубы и т.д. Запретили массовые мероприятия.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Эстонии на данный момент зафиксировано 1559 случаев заражения COVID-19, летальных исходов - 44.

Первыми в Европе ослабили ограничительные меры Германия и Дания.

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Комментарии (6)

260570541
эстонцы - фашисты, не надо им доверять
Hildegard
В Эстонии тест на коронавирус стоит 81евро и только по направлению врача. Бесплатно стали делать тем, кому 80+ и то две недели назад. В больницу не кладут, народ умирал дома, о чем пишет эстонская пресса. Лечение по телефону и все.
Так что не нужно хвалить то, о чем вы не имеете представления.
Obseerv
Больше всех пострадала Нарва - покупателей в разы меньше стало...
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