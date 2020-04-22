Эстония обнародовала план ослабления коронавирусных ограничений
Правительственная комиссия Эстонии, занимающаяся вопросами, связанными с распространением коронавируса, здоровьем населения и проблемами экономики, 22 апреля одобрила стратегию по выходу из кризиса.
21 апреля уже начато возобновление планового лечения в больницах. Если позволят показатели заболеваемости, школы будут открыты с 15 мая, чтобы дать возможность выпускникам подготовиться к экзаменам.
Первым шагом называется открытие музеев, кружков по интересам и проведение спортивных тренировок на открытом воздухе. С оговорками разрешат и регистрацию брака. Следующим шагом является частичное открытие магазинов и возобновление определенных видов услуг в торговых центрах.
Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул, что ослабление ограничений неизбежно повлечет за собой риск некоторого увеличения числа инфицированных людей, поэтому соблюдение правил поведения и гигиены, использование масок и дезинфицирующих средств по-прежнему будет обязательным условием. «Дальнейшее распространение вируса и выход всей страны из кризиса как можно быстрее требует от всех нас постоянного ответственного поведения, чтобы у нас не было причин снова расширять ограничения», - сказал Ратас.
Правительственный комитет будет рассматривать смягчение ограничений в сотрудничестве с учеными и экспертами один раз в неделю.
Основными показателями в стратегии выхода из кризиса являются количество инфицированных в день по отношению ко всем протестированным (особое внимание - заражениям в возрастной группе 50+), число пациентов в стационаре и в отделениях интенсивной терапии, доступ к медицинской помощи, готовность населения следовать рекомендациям, общее состояние экономики, способность применять меры, основанные на общественном договоре и эпидемиологическая ситуация и меры по борьбе с коронавирусом в странах ЕС и третьих странах.
Правительство утвердит стратегию после обсуждений на следующей неделе.
Эстония объявила чрезвычайное положение 12 марта, оно будет действовать до 1 мая. Закрылись школы, музеи, кинотеатры, СПА, фитнес-клубы и т.д. Запретили массовые мероприятия.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Эстонии на данный момент зафиксировано 1559 случаев заражения COVID-19, летальных исходов - 44.
Первыми в Европе ослабили ограничительные меры Германия и Дания.