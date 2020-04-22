Собянин: Места в больницах для пациентов с коронавирусом могут закончиться через три-четыре недели
Места в больницах могут закончиться через три-четыре недели, если темы распространения коронавируса в России сохранятся. Об этом 22 апреля заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании координационного совета при правительстве РФ. Он уточнил, что сейчас заполнены 24800 коек из 80 тысяч.
«При тех темпах, которые в настоящий момент имеются, мы в течение трех — четырех недель, если они сохранятся, заполним этот фонд в 80 тысяч. Мне кажется, что все-таки нужно в ряде регионов, которые подвержены рискам, или там, где мы видим уже, что увеличивается заболеваемость, или в городах-миллионниках, агломерациях еще раз посмотреть на норматив развернутого коечного фонда, увеличить его хотя бы в два раза — с тысячи до двух тысяч. Если это регионы, большая часть которых — сельская местность, то с 500 до тысячи коек», - цитирует Собянина сайт московской мэрии.
Мэр столицы уточнил, что в Москве сейчас доступны около 16 тысяч мест в больницах, к 27 апреля количество коек увеличится до 27 тысяч. При этом необходимо, по его оценке, 30 тысяч.
Напомним, всего в России зафиксировано 57,9 тыс. случаев заражения Covid-19, за последние сутки — 5236 новых заболевших. В Петербурге 2267 случаев (+294 за сутки) и 14 умерших.