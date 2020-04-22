Смольный готовится одобрить строительство логистического центра РЖД в Шушарах

Правительство Петербурга опубликовало проект постановления об одобрении транспортно-логистического центра РЖД в Шушарах. Ранее этот вариант конкурировал с Бронкой.



Документ опубликован 22 апреля и формально называется «Об одобрении проекта соглашения между Министерством транспорта Российской Федерации, Правительством Санкт-Петербурга и ОАО «Российские железные дороги» о взаимодействии по реализации федерального проекта «Транспортно-логистические центры» на территории Санкт-Петербурга».

В приложении говорится, что «дорожную карту» необходимо подготовить за 9 месяцев, а предельный срок подписания инвестиционного соглашения – июнь 2021 года. ТЛЦ должен появиться на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга; ниже уточняется, что центр появится на базе инфраструктуры ст. «Шушары» Витебского хода Октябрьской железной дороги.