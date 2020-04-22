Смольный готовится одобрить строительство логистического центра РЖД в Шушарах
Правительство Петербурга опубликовало проект постановления об одобрении транспортно-логистического центра РЖД в Шушарах. Ранее этот вариант конкурировал с Бронкой.
Документ опубликован 22 апреля и формально называется «Об одобрении проекта соглашения между Министерством транспорта Российской Федерации, Правительством Санкт-Петербурга и ОАО «Российские железные дороги» о взаимодействии по реализации федерального проекта «Транспортно-логистические центры» на территории Санкт-Петербурга».
В приложении говорится, что «дорожную карту» необходимо подготовить за 9 месяцев, а предельный срок подписания инвестиционного соглашения – июнь 2021 года. ТЛЦ должен появиться на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга; ниже уточняется, что центр появится на базе инфраструктуры ст. «Шушары» Витебского хода Октябрьской железной дороги.
«Фонтанка» подробно рассказывала о проекте строительства ТЛЦ в рамках федеральной программы. Несмотря на то, что изначально в качестве места был выбран порт Бронка, позднее возник вариант с Шушарами.
В итоге на ПМЭФ-2019 были подписаны несколько соглашений. Одно — между городом и РЖД о взаимодействии и сотрудничестве на 2019-2024 годы. Другое — трехстороннее, к нему присоединилось и специально созданное ООО «ТЛЦ «Бронка». Губернатор Александр Беглов подчеркивал, что они включают и создание транспортно-логистического центра в Шушарах,