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22.04.2020 20:14
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Смольный готовится одобрить строительство логистического центра РЖД в Шушарах

Правительство Петербурга опубликовало проект постановления об одобрении транспортно-логистического центра РЖД в Шушарах. Ранее этот вариант конкурировал с Бронкой.

Документ опубликован 22 апреля и формально называется «Об одобрении проекта соглашения между Министерством транспорта Российской Федерации, Правительством Санкт-Петербурга и ОАО «Российские железные дороги» о взаимодействии по реализации федерального проекта «Транспортно-логистические центры» на территории Санкт-Петербурга».

В приложении говорится, что «дорожную карту» необходимо подготовить за 9 месяцев, а предельный срок подписания инвестиционного соглашения – июнь 2021 года. ТЛЦ должен появиться на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга; ниже уточняется, что центр появится на базе инфраструктуры ст. «Шушары» Витебского хода Октябрьской железной дороги.

«Фонтанка» подробно рассказывала о проекте строительства ТЛЦ в рамках федеральной программы. Несмотря на то, что изначально в качестве места был выбран порт Бронка, позднее возник вариант с Шушарами.

В итоге на ПМЭФ-2019 были подписаны несколько соглашений. Одно — между городом и РЖД о взаимодействии и сотрудничестве на 2019-2024 годы. Другое — трехстороннее, к нему присоединилось и специально созданное ООО «ТЛЦ «Бронка». Губернатор Александр Беглов подчеркивал, что они включают и создание транспортно-логистического центра в Шушарах,

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Комментарии (1)

Nafanka
Изначально, минут 5, вместо слова "одобрить" в заголовке статьи было слово "добить", что вносило некую двусмысленность в понимание всей ситуации...))) Потом оперативно спохватились и переправили...))) Молодцы!!! )))
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