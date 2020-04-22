Жителей Германии заставят носить маски в транспорте и магазинах
Все земли Германии объявили о готовности сделать защитные маски для лица необходимым аксессуаром, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Правительство должно утвердить решение на федеральном уровне 24 апреля, сообщает BBC.
Использование масок будет обязательным в общественном транспорте по всей Германии, и почти во всех землях без этого средства защиты нельзя будет пойти в магазин.
Канцлер Ангела Меркель настоятельно рекомендовала их использовать ещё на прошлой неделе, когда говорила об ослаблении ограничительных мер по всей стране. В частности, ФРГ разрешили работать небольшим непродовольственным магазинам, однако основные ограничения останутся в силе до 4 мая.
У соседних стран взгляды на необходимость ношения масок расходятся. Австрия сделала их обязательными при совершении покупок в начале этого апреля, тогда как 22 апреля Швейцария заявила, что не будет заставлять своих граждан носить маски с ослаблением режима самоизоляции.