Жителей Германии заставят носить маски в транспорте и магазинах

Все земли Германии объявили о готовности сделать защитные маски для лица необходимым аксессуаром, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Правительство должно утвердить решение на федеральном уровне 24 апреля, сообщает BBC.

Использование масок будет обязательным в общественном транспорте по всей Германии, и почти во всех землях без этого средства защиты нельзя будет пойти в магазин.

Канцлер Ангела Меркель настоятельно рекомендовала их использовать ещё на прошлой неделе, когда говорила об ослаблении ограничительных мер по всей стране. В частности, ФРГ разрешили работать небольшим непродовольственным магазинам, однако основные ограничения останутся в силе до 4 мая.