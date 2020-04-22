МИД Украины будет править Википедию. Там много дезинформации о Незалежной

История переписывается не раз и не два, решило министерство иностранных дел Украины и 22 апреля объявило масштабный проект правки Википедии. В сотрудничестве с общественной организацией «Викимедиа Украина» дипломаты намерены провести кампанию по исправлению «недостоверной информации» о стране на площадке онлайн-энциклопедии.

«Министерство иностранных дел Украины в сотрудничестве с неправительственной организацией «Викимедиа Украина» начинает инициативу по противодействию дезинформации об Украине и распространению беспристрастных фактов о стране на различных языках в "Википедии"», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что МИД Украины разрабатывает несколько совместных проектов с «Викимедией» для того, чтобы побудить людей делиться своими знаниями о стране на площадке онлайн-энциклопедии.



В качестве первого шага МИД планирует «заполнить пробелы и исправить существующую информацию, касающуюся российской агрессии против Украины, интеграции Украины в ЕС и НАТО, ее отношений с другими странами и присутствия в международных организациях, а также публичной дипломатии».



Украинские дипломаты также помогут в написании статей «Википедии» на различных языках. Как говорится в сообщении, подобная инициатива реализуется для того, чтобы дать международному сообществу «лучшее понимание о стране, ее прошлом и настоящем и предложить объективные факты по вопросам, связанным с Украиной».

