Смольный сумел разместить облигации на 24,9 млрд рублей. Спрос был вдвое выше
Комитет финансов осуществил доразмещение государственных облигаций Санкт-Петербурга в объеме 24,9 млрд рублей. Доходность к погашению составила 6,93% годовых.
Объем доразмещения облигаций составил 24,9 млн штук. При этом спрос составил 50,6 млрд рублей. Агентом по размещению государственных облигаций Санкт-Петербурга выступило АО «ВТБ Капитал», соорганизаторами − Газпромбанк, АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Совкомбанк».
«Инвесторами выступили кредитные организации, инвестиционные и страховые компании, управляющие компании негосударственных пенсионных фондов и физические лица, — сообщает комфин 22 апреля. — Средства от доразмещения облигаций будут направлены на финансирование дефицита бюджета Санкт-Петербурга».
О планах комитета относительно размещения облигаций стало известно на прошлой неделе. В петербургском бюджете на 2020 год заложен дефицит в 52,8 млрд рублей. Согласно документу, в течение года можно через облигации привлечь средств на 102 млрд рублей, но при этом погасить основной долг на 50 млрд.