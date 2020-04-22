«Яблоко» передало защитные костюмы и перчатки Покровской больнице

Петербургское отделение партии «Яблоко» передало 60 защитных костюмов, которые необходимы медикам, работающим с коронавирусом, и 950 пар перчаток врачам Покровской больницы. Средства защиты закупаются на деньги членов и сторонников партии и пожертвования горожан. Об этом «Фонтанке» рассказал лидер фракции в Заксобрании Борис Вишневский. «Мы только что съездили и передали в Покровскую больницу 60 костюмов и 950 пар перчаток. Еще 20 костюмов оставили для госпиталя ветеранов войн на Старорусской, это завтра передадим», — рассказал депутат.

Городское отделение партии собирает средства для закупки масок, перчаток и других СИЗ в течение последних недель. На первом этапе сбор шел среди членов и сторонников партии, неделю назад реквизиты для перечисления средств выложили в открытый доступ. «Мы еще заказали 5 тысяч масок, которые должны приехать в конце недели из Ивановской области. Партию распределят по разным медучреждениям: часть в Покровскую больницу, в онкоцентр в Песочном, в 16-й родильный дом. Остальное — опросим больницы и развезем», — рассказал парламентарий. На 14 апреля петербургское отделение собрало 113 085 рублей. С 16 апреля на втором этапе собрали еще 298,5 тысячи рублей. На эти средства на первом этапе закупили тысячу медицинских масок, которые передали онкоцентру в Песочном, 2,5 тысячи пар перчаток, они разошлись все в ту же Покровскую больницу, а также в онкоцентр и роддом № 16. туда же отправилась партия высоких бахил — 60 пар. Соответственно, в эти медучреждения привезли защитные очки и очки со щитками — всего 400 штук.