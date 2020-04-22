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22.04.2020 18:15
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Минобороны показало изнутри строящийся храм в парке «Патриот». Для создания росписей художники приезжали учиться в соборы Петербурга

Сергей Шойгу проверил ход строительства главного храма ВС РФ, где завершаются работы по внутренней и внешней отделке. Как сообщает официальный канал Минобороны на Youtube 22 апреля, собор строится в круглосуточном режиме и будет готов к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ведомстве отмечают, каждый элемент храма — архитектурные элементы, детали интерьера, иконы, отделка, своды и витражи — уникален и индивидуален. Летом 2019 года, как писала «Фонтанка», офицеры и художники, отвечающие за создание внутреннего убранства храма, приезжали в Петербург за образцами. Они посетили Спасо-Преображенский и Троицкий (Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка) соборы. Репортаж о визите можно прочитать тут.

Помимо собора министр посетил музейный комплекс «Дорога памяти», где происходит размещение исторических экспонатов времен Великой Отечественной войны: фотографий, документов, наград, оружия и личных вещей участников ВОВ. Центральное место в нем занимает галерея «Дорога памяти» — единый информационный массив с данными о фронтовиках.

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Комментарии (4)

Павел Михайлов
Шойгу видать совсем нечем заняться, раз руководит стойкой церкви, в СВЕТСКОМ государстве.
Peshekhod
Я не понял. При входе в церкву шапку ломать положено, а эти вояки что?
ussr_5e4d4b41561db
Помнится мне как-то купол Троицого собора полыхал.... тут те, кто красил надеюсь додумались обработать свои росписи огнеупорными средствами? будет просто обидно если, столько сил вложили, и надеются на авось.... рукожопов-то у нас хватает, кто может натворить фигни...
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