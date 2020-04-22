Минобороны показало изнутри строящийся храм в парке «Патриот». Для создания росписей художники приезжали учиться в соборы Петербурга
Сергей Шойгу проверил ход строительства главного храма ВС РФ, где завершаются работы по внутренней и внешней отделке. Как сообщает официальный канал Минобороны на Youtube 22 апреля, собор строится в круглосуточном режиме и будет готов к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В ведомстве отмечают, каждый элемент храма — архитектурные элементы, детали интерьера, иконы, отделка, своды и витражи — уникален и индивидуален. Летом 2019 года, как писала «Фонтанка», офицеры и художники, отвечающие за создание внутреннего убранства храма, приезжали в Петербург за образцами. Они посетили Спасо-Преображенский и Троицкий (Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка) соборы. Репортаж о визите можно прочитать тут.
Помимо собора министр посетил музейный комплекс «Дорога памяти», где происходит размещение исторических экспонатов времен Великой Отечественной войны: фотографий, документов, наград, оружия и личных вещей участников ВОВ. Центральное место в нем занимает галерея «Дорога памяти» — единый информационный массив с данными о фронтовиках.