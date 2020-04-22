Росстат зафиксировал рост производства лекарств и компьютеров. На пищевом рынке лидируют макароны и гречка

Из-за повышенного спроса в марте в России взлетело производство фармацевтических субстанций, в том числе антибиотиков, компьютеров и комплектующих, а также гречневой крупы и макаронных изделий. Соответствующие данные Росстат опубликовал 22 апреля.



Как следует из отчета Росстата, одним из драйверов роста в I квартале 2020 года стало производство пищевой продукции. «Высокий урожай прошлого года позволил обеспечить загрузку мощностей предприятий отрасли на протяжении последних месяцев. В марте рост составил 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и 10,2% по сравнению с февралем 2020 года», — говорится в сообщении.