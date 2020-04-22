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22.04.2020 17:25
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Росстат зафиксировал рост производства лекарств и компьютеров. На пищевом рынке лидируют макароны и гречка

Из-за повышенного спроса в марте в России взлетело производство фармацевтических субстанций, в том числе антибиотиков, компьютеров и комплектующих, а также гречневой крупы и макаронных изделий. Соответствующие данные Росстат опубликовал 22 апреля.

Как следует из отчета Росстата, одним из драйверов роста в I квартале 2020 года стало производство пищевой продукции. «Высокий урожай прошлого года позволил обеспечить загрузку мощностей предприятий отрасли на протяжении последних месяцев. В марте рост составил 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и 10,2% по сравнению с февралем 2020 года», — говорится в сообщении.

В марте быстрее всего росло производство гречневой крупы — за месяц было выпущено 50,5 тыс. тонн продукта, что на 41,1% больше, чем в марте 2019 года. Значительно выросло и производство макаронных изделий. За прошлый месяц — 144 тыс. тонн, что на 20,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно в России на треть снизилось производство сахара.

Также Росстат сообщает, что в промышленных отраслях наибольший рост в марте показали производство магистральных электровозов (прирост по сравнению с мартом 2019 года — 94,1%), компьютеров и комплектующих (75,5%), а также фармсубстанций (64,1%). Почти в два раза увеличился выпуск сложного электронного оборудования, применяемого в медицинских целях.

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