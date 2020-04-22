Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

«Подробно рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта. Дана позитивная оценка состоявшемуся на днях обмену удерживаемых лиц между Киевом, ДНР и ЛНР. Акцентирована необходимость последовательной реализации минского «Комплекса мер» и решений, принятых на саммитах в "нормандском» формате"», — говорится в сообщении.

Стороны, в частности, отметили, что украинские власти должны выполнять обязательства по политическим аспектам урегулирования, включая законодательное закрепление особого статуса Донбасса.