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22.04.2020 17:15
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Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

«Подробно рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта. Дана позитивная оценка состоявшемуся на днях обмену удерживаемых лиц между Киевом, ДНР и ЛНР. Акцентирована необходимость последовательной реализации минского «Комплекса мер» и решений, принятых на саммитах в "нормандском» формате"», — говорится в сообщении.

Стороны, в частности, отметили, что украинские власти должны выполнять обязательства по политическим аспектам урегулирования, включая законодательное закрепление особого статуса Донбасса.

Путин и Меркель также обсудили вопросы, касающиеся ситуации в Сирии и Ливии. Кроме того, лидеры затронули вопросы, связанные с нынешним положением на мировом рынке нефти.

В пресс-службе отметили, что особое внимание главы государств уделили вопросам координации международных усилий в борьбе с пандемией коронавируса в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Путин и Меркель условились поддерживать двусторонние контакты по линии профильных министерств.

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Комментарии (1)

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