Два бородача угнали «Убер» с проспекта Ленина и бросили на Красносельском с повреждениями

Как стало известно «Фонтанке», в шестом часу вечера 21 апреля в полицию Красносельского района с заявлением обратился представитель одной из городских фирм. 26-летний петербуржец попросил привлечь к ответственности двоих неизвестных, которые около 21:30 20 апреля у дома 94 по проспекту Ленина завладели автомобилем Volkswagen Polo с наклейками «Убер» на бортах. Ущерб заявитель оценил в 800 тысяч рублей.

Любители безответственных покатушек в отсутствие каршеринга перешли на такси. В Красносельском районе Петербурга неизвестные похитили автомобиль с наклейками сервиса такси, покатались и бросили.

Оба злоумышленника — темноволосые мужчины лет 25–30 на вид, в кожаных куртках и синих джинсах. Один — худой, ростом около 170 см, с небольшой бородой. Второй повыше, около 176–180 см ростом, плотного телосложения и с бородой средней длинны.

Похищенный «Фольксваген» нашли сотрудники патрульно-постовой службы полиции у дома 24 по Красносельскому шоссе, уже без водителя. На машине были повреждения.

Возбуждено уголовное дело по ст. 161, ч. 1, УК РФ (грабеж).