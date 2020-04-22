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22.04.2020 16:45
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Помощь от спонсоров. Под видом благотворительности в больницу Владимира купили устаревшие аппараты ИВЛ

Уголовное дело из-за закупки устаревших аппаратов ИВЛ возбуждено во Владимире. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета 22 апреля.

По данным следствия, в конце марта владимирская коммерческая организация приобрела в обществе с ограниченной ответственностью города Костромы 50 аппаратов наркозно-дыхательных «ФАЗА-5 НР». Медицинское оборудование в рамках спонсорской помощи передали в городскую больницу № 6, которую перепрофилировали под инфекционный госпиталь.

«На стадии получения благотворительной помощи комиссией клиники установлено, что аппараты ИВЛ выпущены в 1999–2001 годах с регистрационными удостоверениями, действительными до 24 ноября 2008 года, и с истекшим более 15 лет назад сроком эксплуатации. Установлено также несоответствие выходных и заданных параметров вентиляции», — уточнили в СК.

Комиссия признала данное оборудование непригодным. Следствие пришло к выводу, что под видом благотворительной помощи в больницу сбыли недоброкачественные аппараты стоимостью 6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 238.1 УК РФ («Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий»).

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Комментарии (3)

prosto_5e4ce2877d5fb
"Обращением" называется выпуск вещи в гражданский оборот, совершённый как на возмездной, так и не безвозмездной основе.
SNOW
Как-то не очень понятно - то помощь благотворительная, то сбыли на 6 миллионов рублей... Так аппараты в больницу спонсоры продали, как наше правительство американцам, или подарили, как наше правительство американцам?
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