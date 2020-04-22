Помощь от спонсоров. Под видом благотворительности в больницу Владимира купили устаревшие аппараты ИВЛ

Уголовное дело из-за закупки устаревших аппаратов ИВЛ возбуждено во Владимире. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета 22 апреля.



По данным следствия, в конце марта владимирская коммерческая организация приобрела в обществе с ограниченной ответственностью города Костромы 50 аппаратов наркозно-дыхательных «ФАЗА-5 НР». Медицинское оборудование в рамках спонсорской помощи передали в городскую больницу № 6, которую перепрофилировали под инфекционный госпиталь.



«На стадии получения благотворительной помощи комиссией клиники установлено, что аппараты ИВЛ выпущены в 1999–2001 годах с регистрационными удостоверениями, действительными до 24 ноября 2008 года, и с истекшим более 15 лет назад сроком эксплуатации. Установлено также несоответствие выходных и заданных параметров вентиляции», — уточнили в СК.

