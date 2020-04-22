Петербургский Политех вошел в топ-100 вузов мира, соответствующих целям ООН. Подняться на 50 пунктов помогли исследования в области дешевой энергии

В топ-100, который 22 апреля опубликовал британский журнал Times Higher Education (THE), вошли Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, он поднялся на 37-е место с 85-го (итоги 2019 года). Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова и Алтайский государственный университет занимают 91-е и 95-е места соответственно.

Три российских вуза, в том числе петербургский, вошли в сотню образовательных учреждений, которым нашлось место в рейтинге University Impact Rankings. Он составляется на основе вклада в устойчивое развитие человечества, для достижения которого ООН поставила 17 целей.

Политех заслужил повышение благодаря исследованиям, связанным «с энергией, проводимой политике в области рационального использования энергии и популяризации энергоэффективности среди широкой общественности», вуз также приложил руку к борьбе с изменением климата. «Если посмотреть на цели устойчивого развития, определенные ООН, мы увидим, что во многом они пересекаются с российскими национальными проектами, в рамках которых реализуется политика социально-экономического развития нашей страны. Это, прежде всего, образование и наука, здоровье, экология, промышленность и цифровые технологии, наконец, в целом цифровая экономика. И по каждому из направлений Политех вносит весомый вклад и имеет значительные достижения», — сказано от имени ректора Андрея Рудского на сайте вуза.



Первые три места рейтинга заняли Оклендский университет в Новой Зеландии, Сиднейский университет и Университет Западного Сиднея.



ООН определила 17 целей устойчивого развития человечества на период до 2030 года в 2017-м. Среди них, например, ликвидация нищеты и голода, обеспечение качественного образования, гендерного равенства, доступа к недорогим источникам энергии и другие.

