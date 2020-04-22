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22.04.2020 16:10
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У Малоохтинского моста негабарит проделал «вентиляцию» в УАЗе, на набережной пробка. Самоизоляция — на «двоечку»

В Красногвардейском районе Петербурга днем 22 апреля собрались пробки на набережных с обеих сторон Малоохтинского моста. Обе — из-за ДТП. В сторону Пискаревского проспекта движение затормозила авария с участием негабаритного транспорта.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», перед Малоохтинским мостом со стороны Малоохтинской набережной грузовик, перевозящий металлоконструкции, задел внедорожник УАЗ и оставил его без окна задней пассажирской двери с правой стороны. При этом негабаритный груз перевозился с сопровождением. Неделю назад грузовик с металлоконструкциями уронил свой груз у моста Бетанкура.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В результате ДТП, по данным «Яндекс.Пробок», на Малоохтинской набережной собрался затор почти от улицы Помяловского. Стоит и Свердловская набережная со стороны Пискаревского проспекта. По данным пользователей сервиса, причиной пробки тоже является ДТП.

В целом на дорогах Петербурга сейчас 2 балла, что на 1 балл меньше обычного. А вот индекс самоизоляции в городе уже несколько часов держится на отметке в 2,3 балла — это самый низкий показатель для Петербурга, до которого город скатился в первый раз только вчера, 21 апреля. Однако если накануне до этого значения индекс упал к двум часам дня, то сегодня — уже в 12:50.

Скриншот с&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=42.472557%2C56.710238&amp;z=5" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот с yandex.ru/maps/covid19/isolation

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