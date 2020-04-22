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22.04.2020 15:36
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Российскую картошку для «Макдоналдса» могут «отвезти хрюшкам». Единственный завод по производству картофеля фри встал

Группа компаний «Белая дача» на пять месяцев остановила свой завод в Липецке, он единственный в России производит картошку фри. Излишки от фермеров могут отправить на корм свиньям.

Об этом основатель группы Виктор Семенов рассказал РБК 22 апреля. Причина все та же — коронавирус и сокращение потребления. Он отметил, что сейчас у «Белой дачи» заказывают «мизер» — лишь десять процентов от обычного объема. По его словам, пятимесячный простой связан не только с пандемией, но и с особенностями производства — в июле и августе завод уходит на плановые каникулы, к которым прибавились три месяца карантина.

Основной покупатель завода — сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Там говорят, что дефицита готового продукта не намечается — запасов хватит, чтобы удовлетворить нынешний спрос, на складах больше 20 тысяч тонн картошки.

«Мы надеемся, что к 1 августа рынок оживет, но, если он не оживет, куда мы и наши фермеры с этим картофелем пойдем? Ситуация очень серьезная, мы никогда подобное не переживали, и я уверен, что многие не переживут», — цитирует издание Семенова.

Основатель «Белой дачи» рассказал, что его компания вместе с фермерами пытается продать излишки другим клиентам, но многих смущает внешний вид выращиваемого для «Макдоналдса» картофеля — он слишком большой и шершавый.

Все, что продать не получится, компания Семенова «отвезет хрюшкам». Он отметил, что наладить контакт с животноводческими фермами оказалось непросто — на современных свинокомплексах специальный рацион питания и картошку между делом в него не включить. В настоящее время «Белая дача» кормит небольшое количество российских свиней, процент поставок на фермы маленький.

АО «Белая дача» в перечень системообразующих организаций экономики РФ не вошло.

Завод в Липецке заработал два года назад. Его мощность — до 100 тысяч тонн готовой продукции в год. На 75% он принадлежит АО «Белая дача», на остальные 25 — международному агрохолдингу Lamb Weston Meijer.

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Комментарии (9)

hmjo
Ищу в интернете, какая картошка лучше подойдет для фри. И что нашел. Для фри лучше подходил немолодой, старый картофель, в котором уже мало крахмала. молодой картофель для фри не подходит, потому что в нем много крахмала. В Макдональдсы идет старая картошка. Потому она и не идет в универсамы. И пойдет на съедание свиньям.
sheriff02
Эммм... Это какой то хитрый ход наипизнеса, ибо таких очередей из машин возле всякой макдачки и кфц я вообще не видел ранее, и та же фигня возле экспресс окон
firstName
так почему бы правительству ее не выкупить и не раздать людям ? нет... лучше уже свиньям скормить, это Россия
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