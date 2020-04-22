Российскую картошку для «Макдоналдса» могут «отвезти хрюшкам». Единственный завод по производству картофеля фри встал

Об этом основатель группы Виктор Семенов рассказал РБК 22 апреля. Причина все та же — коронавирус и сокращение потребления. Он отметил, что сейчас у «Белой дачи» заказывают «мизер» — лишь десять процентов от обычного объема. По его словам, пятимесячный простой связан не только с пандемией, но и с особенностями производства — в июле и августе завод уходит на плановые каникулы, к которым прибавились три месяца карантина.

Группа компаний «Белая дача» на пять месяцев остановила свой завод в Липецке, он единственный в России производит картошку фри. Излишки от фермеров могут отправить на корм свиньям.

Основной покупатель завода — сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Там говорят, что дефицита готового продукта не намечается — запасов хватит, чтобы удовлетворить нынешний спрос, на складах больше 20 тысяч тонн картошки.



«Мы надеемся, что к 1 августа рынок оживет, но, если он не оживет, куда мы и наши фермеры с этим картофелем пойдем? Ситуация очень серьезная, мы никогда подобное не переживали, и я уверен, что многие не переживут», — цитирует издание Семенова.



Основатель «Белой дачи» рассказал, что его компания вместе с фермерами пытается продать излишки другим клиентам, но многих смущает внешний вид выращиваемого для «Макдоналдса» картофеля — он слишком большой и шершавый.



Все, что продать не получится, компания Семенова «отвезет хрюшкам». Он отметил, что наладить контакт с животноводческими фермами оказалось непросто — на современных свинокомплексах специальный рацион питания и картошку между делом в него не включить. В настоящее время «Белая дача» кормит небольшое количество российских свиней, процент поставок на фермы маленький.

