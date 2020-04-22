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22.04.2020 15:41
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В Крыму нашли мёртвым замглавы департамента культуры Москвы. Он пропал почти месяц назад

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах смерти замруководителя московского департамента культуры Леонида Ошарина, тело которого нашли в Крыму. Об этом 22 апреля пишет ТАСС.

Как сообщил источник агентства, Леонида Ошарина нашли мёртвым на территории полуострова; где именно, пока не уточняется. По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле нет.

Ранее в среду о пропаже чиновника в Facebook написала его дочь. В ориентировке поисково-спасательного отряда «МоскваСпас» сказано, что 47-летний Ошарин пропал 26 марта, его ищут в Ялте. «Найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», — позднее написали в группе.

В пресс-службе МВД по Крыму добавили, что подходящего под описание мужчину последний раз видели в городе 30-го числа. «По предварительным данным, прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси и больше на связь не выходил», — цитирует «Интерфакс» ведомство.

Ошарин занимал должность заместителя руководителя департамента культуры Москвы с 2018 года. До этого был директором Московского академического театра имени Маяковского, руководил продюсерским курсом школы-студии МХАТ.

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Комментарии (2)

alexey_leonov
Не будем скорбить, нет.
260766821
Так, а что он в Крыму то делал во время пандемии?
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