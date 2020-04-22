В Крыму нашли мёртвым замглавы департамента культуры Москвы. Он пропал почти месяц назад

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах смерти замруководителя московского департамента культуры Леонида Ошарина, тело которого нашли в Крыму. Об этом 22 апреля пишет ТАСС.

Как сообщил источник агентства, Леонида Ошарина нашли мёртвым на территории полуострова; где именно, пока не уточняется. По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле нет.

Ранее в среду о пропаже чиновника в Facebook написала его дочь. В ориентировке поисково-спасательного отряда «МоскваСпас» сказано, что 47-летний Ошарин пропал 26 марта, его ищут в Ялте. «Найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», — позднее написали в группе.