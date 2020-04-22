В Крыму нашли мёртвым замглавы департамента культуры Москвы. Он пропал почти месяц назад
Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах смерти замруководителя московского департамента культуры Леонида Ошарина, тело которого нашли в Крыму. Об этом 22 апреля пишет ТАСС.
Как сообщил источник агентства, Леонида Ошарина нашли мёртвым на территории полуострова; где именно, пока не уточняется. По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле нет.
Ранее в среду о пропаже чиновника в Facebook написала его дочь. В ориентировке поисково-спасательного отряда «МоскваСпас» сказано, что 47-летний Ошарин пропал 26 марта, его ищут в Ялте. «Найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», — позднее написали в группе.
В пресс-службе МВД по Крыму добавили, что подходящего под описание мужчину последний раз видели в городе 30-го числа. «По предварительным данным, прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси и больше на связь не выходил», — цитирует «Интерфакс» ведомство.
Ошарин занимал должность заместителя руководителя департамента культуры Москвы с 2018 года. До этого был директором Московского академического театра имени Маяковского, руководил продюсерским курсом школы-студии МХАТ.