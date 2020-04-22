Ещё полтысячи белорусов заразились новым коронавирусом

В Белоруссии количество зараженных новым коронавирусом увеличилось за сутки на 558 человек — до 7 281, сообщил Минздрав страны 22 апреля в Telegram-канале. Днем ранее он сообщал о 6723 подтвержденных случаях заражения.



«Всего зарегистрировано 7281 человек с положительным тестом на COVID-19», — говорится в сообщении.



Число летальных случаев увеличилось до 58 человек. По данным на 22 апреля, в Белоруссии выздоровели и выписаны 769 пациентов с заболеванием Covid-19, которое вызывается новым коронавирусом SARS-CoV-2.

