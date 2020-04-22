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22.04.2020 13:52
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Ещё полтысячи белорусов заразились новым коронавирусом

В Белоруссии количество зараженных новым коронавирусом увеличилось за сутки на 558 человек — до 7 281, сообщил Минздрав страны 22 апреля в Telegram-канале. Днем ранее он сообщал о 6723 подтвержденных случаях заражения.

«Всего зарегистрировано 7281 человек с положительным тестом на COVID-19», — говорится в сообщении.

Число летальных случаев увеличилось до 58 человек. По данным на 22 апреля, в Белоруссии выздоровели и выписаны 769 пациентов с заболеванием Covid-19, которое вызывается новым коронавирусом SARS-CoV-2.

Накануне Всемирная организация здравоохранения по результатам инспекции рекомендовала Белоруссии ужесточить меры по предотвращению распространения нового коронавируса, в том числе отменить массовые мероприятия, ввести удаленный режим работы, дистанционное обучение и др. Президент страны Александр Лукашенко ранее заявил о том, что Белоруссия не откажется от проведения торжеств по случаю 75-летия Победы, в том числе военного парада.

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