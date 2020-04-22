Ещё полтысячи белорусов заразились новым коронавирусом

В Белоруссии количество зараженных новым коронавирусом увеличилось за сутки на 558 человек — до 7 281, сообщил Минздрав страны 22 апреля в Telegram-канале. Днем ранее он сообщал о 6723 подтвержденных случаях заражения.
«Всего зарегистрировано 7281 человек с положительным тестом на COVID-19», — говорится в сообщении.
Число летальных случаев увеличилось до 58 человек. По данным на 22 апреля, в Белоруссии выздоровели и выписаны 769 пациентов с заболеванием Covid-19, которое вызывается новым коронавирусом SARS-CoV-2.
Накануне Всемирная организация здравоохранения по результатам инспекции рекомендовала Белоруссии ужесточить меры по предотвращению распространения нового коронавируса, в том числе отменить массовые мероприятия, ввести удаленный режим работы, дистанционное обучение и др. Президент страны Александр Лукашенко ранее заявил о том, что Белоруссия не откажется от проведения торжеств по случаю 75-летия Победы, в том числе военного парада.