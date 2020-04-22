Житель Петербурга помогал подзаработать на металлоломе. Его оштрафовали на 15 тысяч

Нежелание останавливать работу в разгар пандемии коронавируса обернулось штрафом для жителя Петербурга. Вместе с ломом его достали из подвала.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 22 апреля, к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП привлечён Самир Зейналов. Он занимается скупкой металлолома, пункт приёма устроил в подвальном помещении на Грибоедова, 7, в Стрельне. Согласно протоколу, 7-го числа его поймали за работой.

«Зейналов в судебное заседание явился, вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся», — добавили в пресс-службе. За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Петродворцовый районный суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей.