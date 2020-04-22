Житель Петербурга помогал подзаработать на металлоломе. Его оштрафовали на 15 тысяч
Нежелание останавливать работу в разгар пандемии коронавируса обернулось штрафом для жителя Петербурга. Вместе с ломом его достали из подвала.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 22 апреля, к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП привлечён Самир Зейналов. Он занимается скупкой металлолома, пункт приёма устроил в подвальном помещении на Грибоедова, 7, в Стрельне. Согласно протоколу, 7-го числа его поймали за работой.
«Зейналов в судебное заседание явился, вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся», — добавили в пресс-службе. За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Петродворцовый районный суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей.
Режим нерабочих дней введён указом президента, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Он действует до 30 апреля, но, по информации РБК, может быть продлён до 1 июня.