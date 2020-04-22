Спикер ЗакСа призвал петербуржцев «перебдеть» коронавирусные времена. Про печенегов ничего не сказал
Председатель парламента Петербурга Вячеслав Макаров на заседании 22 апреля призвал коллег не строчить «как из пулемета» не обеспеченные средствами законопроекты и заявил, что сложное время борьбы с COVID-19 надо переждать и «перебдеть». Трансляция мероприятия ведется на сайте ЗакСа.
«Центр принятия всех решений — это правительство Санкт-Петербурга, губернатор Санкт-Петербурга Беглов Александр Дмитриевич. Наша самая главная задача в этой ситуации — помочь им действовать на опережение. Вот это слово не мое, это слово ввел президент. Если мы с вами не будем сейчас работать... не будем помогать, такое понятие как оперативность решений будет отходить на второй план», — сказал спикер ЗакСа.
Он заверил, что Петербург в связи с распространением коронавируса действует на опережение. «Безусловно, мы с вами, если говорить о законодательной терапии здесь, то мы должны прислушаться, и те проблемы, о которых говорится, связанные с принятием законов, постановлений, обращений, должны решить. Только не строчить как из пулемета ради пиара законами, которые не подтверждены деньгами», — подчеркнул депутат.
Он сравнил такие действия с действиями героя из «Операции «Ы» и других приключений Шурика»: «Песчаный карьер — я!. Цементный завод — я! Ликероводочный завод — я! Мясокомбинат — я! И так далее, у нас есть такие люди, мы их видим. …Сейчас не до политических капиталов. Мы перезимовали, но нам надо переждать, перетерпеть, перестраховаться, если хотите, такое слово — перебдеть... пережить это время. Вот сделаем мы это, значит, будем считать, что наша задача успешно решается», — добавил Макаров.
Ранее депутаты заявили о намерении по совету губернатора Петербурга обратиться к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность предоставить городу средства для обеспечения медиков всем необходимым, а также выплат горожанам и пострадавшему бизнесу.
Напомним, совсем недавно — 8 апреля — глава государства на совещании с губернаторами в режиме видеосвязи также образно вспоминал про лихие времена, и про то, что они неизбежно минут. Владимир Путин тогда изрёк следующее: «Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем».