Суд разрешил продавать канцтовары в ТЦ на Стачек. Спасли туалетная бумага и полицейская невнимательность

Правоохранители уверены, что магазин незаконно продолжил работу. Как следует из протокола старшего участкового уполномоченного 31 отдела полиции, 14 апреля в «Графите» был куплен набор пластиковых гибких линеек за 67 рублей, покупатель получил чек. Кроме него, в зале толпились ещё четыре человека.

Как сообщает объединённая пресс-служба 22 апреля, Кировский райсуд прекратил административное производство в отношении ООО «Графит Северо-Запад». Фирме вменялось невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности — часть 1 статьи 20.6.1 КоАП.

Полиция промахнулась с магазином, который продолжил принимать покупателей в Кировском районе Петербурга. Сотрудники потерялись среди канцелярских мелочей и не заметили необходимое.

Представитель юрлица в судебном заседании вину не признал и объяснил, что торговать ему закон не запрещает, поскольку среди ассортимента есть непродовольственные товары первой необходимости: антисептики, маски, влажные и сухие салфетки, туалетная бумага и шоколад.

Видео, которое полицейские снимали для протокола, его слова не опровергает. В кадр попали не все стеллажи, но туалетную бумагу суд увидел.

«В протоколе осмотра не указано, что в магазине отсутствуют непродовольственные товары первой необходимости, кроме того, протокол составлен в отсутствии понятых», — перечисляют в пресс-службе. Обратиться к свидетельским показаниям также не вышло — в спешке перед опросом их забыли предупредить об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Так что письменные показания исчезли из списка доказательств.

Производство по делу «Графита» прекращено в связи с отсутствием состава.