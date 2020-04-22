В Песочном горело здание местной администрации. Пожарные тушили его до утра
Пожар в Курортном районе Петербурга повредил здание, в котором работают сотрудники муниципального образования поселок Песочный. Горели перекрытия.
Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МЧС, пожар начался в половине третьего ночи 22 апреля. Загорелось двухэтажное здание на Советской улице, дом 6, в поселке Песочный, где расположены кабинеты муниципального совета и местной администрации. К четырем утра возгоранию присвоили повышенный номер сложности
Первое здание на этом перекрестке было построено в начале XX века. Памятником архитектуры оно не является.