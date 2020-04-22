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22.04.2020 12:09
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Печать

В Песочном горело здание местной администрации. Пожарные тушили его до утра

Пожар в Курортном районе Петербурга повредил здание, в котором работают сотрудники муниципального образования поселок Песочный. Горели перекрытия.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МЧС, пожар начался в половине третьего ночи 22 апреля. Загорелось двухэтажное здание на Советской улице, дом 6, в поселке Песочный, где расположены кабинеты муниципального совета и местной администрации. К четырем утра возгоранию присвоили повышенный номер сложности 1-БИС, в 05:16 горение было ликвидировано. Горели перекрытия на площади в 40 кв. м.

Первое здание на этом перекрестке было построено в начале XX века. Памятником архитектуры оно не является.

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Комментарии (2)

ussr_5e4d4b41561db
а так во всей стране - разруха, от которой ЦАРЬ предпочёл отстраниться... мог бы ил построить каменные здания.. но не стал... скажем СПАСИБО за то, что там не было людей внутри.... может теперь нормальное здание людям построят... мечтать-то не вредно.... =)
Barmaley_5e4d0211d3423
Началось ...
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