FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +7
76.26р82.62р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
22.04.2020 12:05
1
Печать

ВОЗ рекомендовала УЕФА не проводить международные футбольные турниры до конца 2021 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала УЕФА отменить все международные турниры до конца 2021 года. Об этом пишет в среду, 22 апреля, бразильское издание Veja со ссылкой на спортивный журнал Placar.

Как заявили представители ВОЗ в ходе видеоконференции с участием УЕФА и ведущих европейских клубов 16 апреля, существует риск новой волны заражений коронавирусом в следующем году.

Отмечается, что стороны не пришли к единому мнению. При этом ВОЗ не имеет юридического влияния на УЕФА, поэтому ее заявление — не более чем рекомендация.

Напомним, УЕФА настоятельно рекомендовал национальным лигам доиграть сезон. При этом представители чемпионата Германии уже заявили, что могут продолжить соревнования 9 мая без зрителей, а в чемпионате Польши вновь начнут играть в период с 30 мая по 6 июня.

Ранее пресс-служба РФС заявила о том, что чемпионат возобновится в период с середины июня по середину июля.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

ussr_5e4d4b41561db
пусть транслируют как футболисты онлайн играют, в приставку ... игра FIFA уже давно есть =))))
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний