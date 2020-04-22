ВОЗ рекомендовала УЕФА не проводить международные футбольные турниры до конца 2021 года
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала УЕФА отменить все международные турниры до конца 2021 года. Об этом пишет в среду, 22 апреля, бразильское издание Veja со ссылкой на спортивный журнал Placar.
Как заявили представители ВОЗ в ходе видеоконференции с участием УЕФА и ведущих европейских клубов 16 апреля, существует риск новой волны заражений коронавирусом в следующем году.
Отмечается, что стороны не пришли к единому мнению. При этом ВОЗ не имеет юридического влияния на УЕФА, поэтому ее заявление — не более чем рекомендация.
Напомним, УЕФА настоятельно рекомендовал национальным лигам доиграть сезон. При этом представители чемпионата Германии уже заявили, что могут продолжить соревнования 9 мая без зрителей, а в чемпионате Польши вновь начнут играть в период с 30 мая по 6 июня.
Ранее пресс-служба РФС заявила о том, что чемпионат возобновится в период с середины июня по середину июля.