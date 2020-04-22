ВОЗ рекомендовала УЕФА не проводить международные футбольные турниры до конца 2021 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала УЕФА отменить все международные турниры до конца 2021 года. Об этом пишет в среду, 22 апреля, бразильское издание Veja со ссылкой на спортивный журнал Placar.

Как заявили представители ВОЗ в ходе видеоконференции с участием УЕФА и ведущих европейских клубов 16 апреля, существует риск новой волны заражений коронавирусом в следующем году.

Отмечается, что стороны не пришли к единому мнению. При этом ВОЗ не имеет юридического влияния на УЕФА, поэтому ее заявление — не более чем рекомендация.