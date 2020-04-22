Застрявшие на Мальдивах россияне просят Путина отправить за ними самолет. В ожидании плавают с акулами

По данным «Фонтанки», 22 апреля российские туристы на Мальдивах отправили коллективное письмо в администрацию президента РФ, вице-премьеру Татьяне Голиковой, в Министерство иностранных дел, Ростуризм и Росавиацию. Под обращением около сотни подписей туристов, которые оказались изолированы в отеле на местном архипелаге Олувели.

Больше сотни россиян из-за пандемии оказались изолированы на острове посреди Индийского океана. COVID-19 опустошил их карманы, оставил без средств гигиены и вызвал перебои с поставками продуктов.

Авторы просят организовать их возвращение на Родину с архипелага. Последний рейс с Мальдив, по их словам, вылетел 8 апреля, но забрал только москвичей и жителей Московской области. Когда будет организован следующий «вывозной» рейс, в российском посольстве туристам не говорят.

«Мы законопослушные граждане своей страны, активные налогоплательщики, оказались забытыми своим государством и брошенными в чужой стране без средств к существованию и надежд на возвращение», — пишут они, добавляя, что по возвращении готовы пройти все необходимые обследования и соблюдать режим самоизоляции, хотя симптомов COVID-19 ни у кого нет.

Многие туристы исчерпали средства на оплату гостиниц. А выплаты, обещанные правительством 3 апреля, получают единицы. К тому же на острове заканчиваются лекарства, средства гигиены. Столица архипелага Мале закрыта из-за распространения коронавируса, поэтому в отелях возникают проблемы с поставками продуктов.

О том, как в ожидании «вывозного» рейса туристы плавают с акулами, осаждают телефоны посольства и переживают по поводу возможной вспышки инфекции, один из путешественников рассказал нашим коллегам — изданию 47news.