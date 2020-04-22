Спустя шесть лет ФСБ и уголовный розыск поймали двух членов банды налетчиков, отнимавшей у коммерсантов миллионы под прикрытием символики ФСБ и СК

Двух официально неработающих жителей Тихвина задержали 21 апреля сотрудники уголовного розыска при содействии службы экономической безопасности ФСБ. Они, как полагают силовики, в 2012–2014 были участниками громких нападений на перевозчиков денег под прикрытием символики ФСБ. Остальные члены банды осуждены в 2018 году на 90 лет колонии и 160 млн штрафа.



Как стало известно «Фонтанке», бегать от спецслужб шесть лет удавалось двум зарегистрированным в Тихвине мужчинам 31 и 34 лет. Они, по версии следствия, в ноябре 2012 года участвовали в нападении на КАД в районе Шафировского шоссе, где после имитации ДТП забрали у предпринимателя 10 млн рублей. А также в самом громком налете группы в 2014 году на бизнесмена из Азербайджана. Тогда иностранца на выходе из терминала «задержали» люди в форме с символикой ФСБ, затолкали в микроавтобус, на котором было написано «Следственный комитет». Мужчину высадили на Волхонском шоссе, но уже без полутора миллиона долларов, которые он перевозил.

