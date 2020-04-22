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22.04.2020 09:36
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Спустя шесть лет ФСБ и уголовный розыск поймали двух членов банды налетчиков, отнимавшей у коммерсантов миллионы под прикрытием символики ФСБ и СК

Двух официально неработающих жителей Тихвина задержали 21 апреля сотрудники уголовного розыска при содействии службы экономической безопасности ФСБ. Они, как полагают силовики, в 2012–2014 были участниками громких нападений на перевозчиков денег под прикрытием символики ФСБ. Остальные члены банды осуждены в 2018 году на 90 лет колонии и 160 млн штрафа.

Как стало известно «Фонтанке», бегать от спецслужб шесть лет удавалось двум зарегистрированным в Тихвине мужчинам 31 и 34 лет. Они, по версии следствия, в ноябре 2012 года участвовали в нападении на КАД в районе Шафировского шоссе, где после имитации ДТП забрали у предпринимателя 10 млн рублей. А также в самом громком налете группы в 2014 году на бизнесмена из Азербайджана. Тогда иностранца на выходе из терминала «задержали» люди в форме с символикой ФСБ, затолкали в микроавтобус, на котором было написано «Следственный комитет». Мужчину высадили на Волхонском шоссе, но уже без полутора миллиона долларов, которые он перевозил.

Их подельников, прозванных «неуловимой семеркой», поймали в ноябре 2014 года.

Как выяснилось позже, ряд участников группы родом из силовых структур и охранных предприятий.

Суд присяжных признал их виновными в бандитизме, разбое, похищении человека, неправомерном завладении автомобилем, вымогательстве, незаконном обороте оружия.

Двум задержанным в 2020 году пока инкриминируется участие в разбоях.

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Комментарии (2)

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Петр Петрович
Не смешите. Вон по телику показывают как корочки отнимают. Просто отнимают, а они новые печатают. Потому что главы МВД эти корочки раздают своим друзьям. Хотя это явная подделка документов и использование символики и пошло поехало- статей миллион.
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