Роскачество рассказало, как различать типы масок и определять степень защиты

Современные одноразовые медицинские маски производят из трехслойного материала «SMS» (слои спанбонд-мелтблаун-спанбонд), который отличается высокими абсорбирующими свойствами и при этом не пропускает биологически активные жидкости, химические составы и жиры. Антибактериальные свойства SMS в несколько раз выше в сравнении с традиционным спанбондом, цитирует Роскачество 22 апреля РИА Новости .

Роскачество рассказало о составе и правилах маркировки медицинских масок, которые указывают на степень защиты от бактерий и вирусов, говорится в сообщении организации.

ГОСТ Р 58396–2019 описывает медицинские маски двух типов: первые предназначены для пациентов, их эффективность — не меньше 95%, вторые — для специалистов в операционных или в иных медицинских помещениях, эффективность этих масок — не меньше 98%.



«На упаковке любой медицинской маски должен быть указан номер регистрационного удостоверения Росздравнадзора. Импортные медицинские маски тоже должны иметь свидетельство о государственной регистрации от Росздравнадзора», — сообщила директор департамента стандартизации Роскачества Майя Будажапова.



В частности, на упаковке должны быть указаны собственно ГОСТ Р 58396, степень защиты («I» «II» или «IIR») и информация о том, что применены стандарты ЕН ИСО 15223–1 и ЕН 1041. За рубежом типы защиты указываются иначе: N95, N99 — в США (так же часто маркируются китайские маски), FFP1, FFP2 и FFP3 (в Европе).



Роскачество указывает, что обозначение FFP1 означает защиту от 80% частиц, FFP2 — от 94% и FFP3 — от 99% частиц. ГОСТовские «I» и «II» (в том числе «IIR») различаются бактериальной эффективностью: 95 и 98% соответственно. Американский и европейский стандарт говорят о степени защиты от проникновения частиц и чаще относятся к респираторам.

