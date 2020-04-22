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22.04.2020 08:57
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Роскачество рассказало, как различать типы масок и определять степень защиты

Роскачество рассказало о составе и правилах маркировки медицинских масок, которые указывают на степень защиты от бактерий и вирусов, говорится в сообщении организации.

Современные одноразовые медицинские маски производят из трехслойного материала «SMS» (слои спанбонд-мелтблаун-спанбонд), который отличается высокими абсорбирующими свойствами и при этом не пропускает биологически активные жидкости, химические составы и жиры. Антибактериальные свойства SMS в несколько раз выше в сравнении с традиционным спанбондом, цитирует Роскачество 22 апреля РИА Новости.

ГОСТ Р 58396–2019 описывает медицинские маски двух типов: первые предназначены для пациентов, их эффективность — не меньше 95%, вторые — для специалистов в операционных или в иных медицинских помещениях, эффективность этих масок — не меньше 98%.

«На упаковке любой медицинской маски должен быть указан номер регистрационного удостоверения Росздравнадзора. Импортные медицинские маски тоже должны иметь свидетельство о государственной регистрации от Росздравнадзора», — сообщила директор департамента стандартизации Роскачества Майя Будажапова.

В частности, на упаковке должны быть указаны собственно ГОСТ Р 58396, степень защиты («I» «II» или «IIR») и информация о том, что применены стандарты ЕН ИСО 15223–1 и ЕН 1041. За рубежом типы защиты указываются иначе: N95, N99 — в США (так же часто маркируются китайские маски), FFP1, FFP2 и FFP3 (в Европе).

Роскачество указывает, что обозначение FFP1 означает защиту от 80% частиц, FFP2 — от 94% и FFP3 — от 99% частиц. ГОСТовские «I» и «II» (в том числе «IIR») различаются бактериальной эффективностью: 95 и 98% соответственно. Американский и европейский стандарт говорят о степени защиты от проникновения частиц и чаще относятся к респираторам.

Средства индивидуальной защиты — строительные и другие респираторы и маски, — предохраняют органы дыхания от пыли различного происхождения, стружки, цемента, угля, пыльцы, опилок, асбеста, растворителей, сварочных и других вредных газов, спор плесени. Их степень защиты тоже может быть маркирована по шкале FFP. Только средства с маркировкой FFP3, а также изделия с американской маркировкой N99 претендуют на защиту от бактерий и вирусов. Но широко представленные на интернет-площадках бытовые маски из трикотажа, неопрена или даже с медными волокнами от вирусов не спасают, предупреждает Роскачество.

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Комментарии (3)

WuhanRockCafe
В Леруа Мерлен в феврале еще были недорогие респираторы РПГ-67 класса защиты FFP3. Счас, конечно, голяк.
Не знаю, как от вирусов, но запах лака при покраске практически не ощущается.
Samal_5e4d4df31fec5
ряды - 3 маски 399 рублей (не стерильные, не медицинские)
ряды - 5 масок 105 рублей (не стерильные, не медицинские)
улыбка радуги -50 масок 2500 рублей (не стерильные не медицинские)
Ну и т.д....
Маски должны выдавать мед.службы, как и бахилы. А это вот роскачество пусть шьёт лучше эти маски. Наплодили чинуш разнообразных бесполезных.
⚠️Многоразовая антивирусная маска PITTA MASK для эффективной защиты органов дыхания. ➜ https://is.gd/biomaski
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