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22.04.2020 08:13
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Американский штат Миссури подал иск к Китаю из-за распространения коронавируса

Прокурор штата «Покажи-ка мне» подал иск против Пекина в связи с его реакцией на COVID-19. В документе он требует возместить ущерб, чтобы компенсировать «огромные человеческие потери, человеческие страдания и экономические потрясения», вызванные пандемией, сообщает 22 апреля «Интерфакс».

«Китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе COVID-19, заставило замолчать осведомителей и мало что сделало для того, чтобы остановить распространение болезни. Они должны нести ответственность за свои действия», – уверен генеральный прокурор.

Помимо этого Китай требуют привлечь за сокрытие серьезности пандемии коронавируса и последующее обращение со вспышкой болезни в пределах границ Китая.

В Миссури коронавирусом оказались заражены более 6 тысяч человек, 220 погибших, закрываются предприятия.

Ранее президент Трамп потребовал тщательного расследования политики Китая в связи с распространением коронавируса.

Китай отклонил критику, призвав международное сообщество быть единым и сотрудничать, чтобы предпринять согласованные усилия в связи с коронавирусом.

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Комментарии (11)

WuhanRockCafe
Слава Богу, у пиндосов появилась новая "империя зла"
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Vladi777
У меня в последнее время ощущение, что на Фонтанке одни узбеки работают - такое качество статей, типа бабушки на скамейке нашептали. Совсем скатились!
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