Американский штат Миссури подал иск к Китаю из-за распространения коронавируса

Прокурор штата «Покажи-ка мне» подал иск против Пекина в связи с его реакцией на COVID-19. В документе он требует возместить ущерб, чтобы компенсировать «огромные человеческие потери, человеческие страдания и экономические потрясения», вызванные пандемией, сообщает 22 апреля «Интерфакс».



«Китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе COVID-19, заставило замолчать осведомителей и мало что сделало для того, чтобы остановить распространение болезни. Они должны нести ответственность за свои действия», – уверен генеральный прокурор.

