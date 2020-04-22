Американский штат Миссури подал иск к Китаю из-за распространения коронавируса
Прокурор штата «Покажи-ка мне» подал иск против Пекина в связи с его реакцией на COVID-19. В документе он требует возместить ущерб, чтобы компенсировать «огромные человеческие потери, человеческие страдания и экономические потрясения», вызванные пандемией, сообщает 22 апреля «Интерфакс».
«Китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе COVID-19, заставило замолчать осведомителей и мало что сделало для того, чтобы остановить распространение болезни. Они должны нести ответственность за свои действия», – уверен генеральный прокурор.
Помимо этого Китай требуют привлечь за сокрытие серьезности пандемии коронавируса и последующее обращение со вспышкой болезни в пределах границ Китая.
В Миссури коронавирусом оказались заражены более 6 тысяч человек, 220 погибших, закрываются предприятия.
Ранее президент Трамп потребовал тщательного расследования политики Китая в связи с распространением коронавируса.
Китай отклонил критику, призвав международное сообщество быть единым и сотрудничать, чтобы предпринять согласованные усилия в связи с коронавирусом.