В Хабаровском крае граждан обязали носить маски в общественных местах

В Хабаровском крае в связи с эпидемией коронавируса заработал обязательный масочный режим для граждан при посещении общественных мест, пишет 22 апреля РБК.

Жителей обязали надевать медицинские маски при входе в общественный транспорт, вокзалы и аэропорты, магазины и другие общественные места. Торговые точки прекратят пускать покупателей без масок, а водители — пассажиров, игнорирующих усиленные меры безопасности.

Ранее в рамках борьбы с распространением COVID-19 в Хабаровске власти решили убрать с улиц спортивные снаряды, временно демонтировать элементы спортплощадок, а также убрать малые формы с детских площадок.