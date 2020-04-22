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22.04.2020 07:36
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В Хабаровском крае граждан обязали носить маски в общественных местах

В Хабаровском крае в связи с эпидемией коронавируса заработал обязательный масочный режим для граждан при посещении общественных мест, пишет 22 апреля РБК.

Жителей обязали надевать медицинские маски при входе в общественный транспорт, вокзалы и аэропорты, магазины и другие общественные места. Торговые точки прекратят пускать покупателей без масок, а водители — пассажиров, игнорирующих усиленные меры безопасности.

Ранее в рамках борьбы с распространением COVID-19 в Хабаровске власти решили убрать с улиц спортивные снаряды, временно демонтировать элементы спортплощадок, а также убрать малые формы с детских площадок.

По словам начальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Александра Леонова, причиной таких мер стали множественные нарушения жителей. Они срывают сигнальные ленты и занимаются физкультурой, образуя массовые скопления людей, запрещенные в период всеобщей самоизоляции.

По данным на 21 апреля в Хабаровском крае коронавирусная инфекция была подтверждена у 215 жителей. За сутки число заболевших выросло на 30. На лечении находятся 192 пациента. 18 человек выздоровели, пятеро умерли от вызванной коронавирусом тяжелой пневмонии. Кроме того, в больницах региона находятся 54 пациента с подозрением на COVID-19.

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Комментарии (2)

Samal_5e4d4df31fec5
заведите себе одну, многоразовую
LiChaBaTa
А за чей счет эти маски по 30-50 руб покупать, чтобы каждые несколько часов их менять и на каждый день?.. народ будет носить одну маску для видимости. А проверить как? Я тут был в одном нестоль отдаленном публичном заведении, так там "заботливые" предыдущие посетители оставляли свою маску для следующих, потому что без масок вход воспрещен, а входить надо, а маску кто-то не подумал взять.. Фото есть. Пруфы все есть, чтобы в фейке не обвинили некоторые городские сумасшедшие. Так и живем.
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