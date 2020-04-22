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22.04.2020 07:15
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В ООН предупредили о риске голода «библейских масштабов» из-за пандемии коронавируса

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что человечество может столкнуться с массовым голодом из-за пандемии коронавируса, если не обеспечит продовольственную безопасность.

«Если мы не подготовимся и не начнем действовать сейчас, то мы можем столкнуться с голодом библейских масштабов через несколько месяцев», — цитирует Бизли РИА Новости.

Бизли предлагает ряд мер, чтобы избежать этого. Он попросил всех участников боевых действий предоставить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи, а также вложить 350 миллионов долларов в создание сети логистических центров, обеспечивающих движение поставок гуманитарной помощи по всему миру.

Бизли также поднял вопрос о необходимости систем раннего предупреждения, отметив важность не допустить дефицит финансирования, перебоев в торговле, а также потери доступа к голодающему населению.

«Время не на нашей стороне, поэтому давайте действовать мудро и быстро», — заключил Бизли.

Ранее эксперты ВПП заявили, что около 130 миллионов человек в мире к концу 2020 года будут голодать из-за последствий COVID-19.

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Комментарии (7)

Pilat
Там очень интересная система помощи, которая обогащает тех кто предоставляет гуманитарные грузы и ООН.
Погуглите, это интересно.
22ilves
В этих странах т.н. патриархальная модель прироста населения. Высокая рождаемость и высокая смертность. Регулярный голод и т.п. - это естественно для таких систем. Обычно из 10 рожденных детей до совершеннолетия доживают три. Иначе будет демографический перегрев. А все шумные страдания по этому поводу - чисто коммерческий проект.
SNOW
Руководство ООН переполошилось из-за намерения США еще больше урезать финансирование. А 40 млрд бюджета, из которых штаты выделяют 20%, - не шутки. За годы своего существования оон стала гигантской бюрократической структурой с огромным чиновничьим аппаратом и неочевидной эффективностью. Как и любым чиновникам, сидящим на бюджете, катаклизмы им выгодны.
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