Словакия смягчает карантин: заработают магазинчики, рынки, автосалоны и спортплощадки

"Со среды в республике будут сделаны первые послабления в карантине. В частности, открываются магазины и предприятия в сфере обслуживания, имеющие площадь до 300 квадратных метров, общепит с раздачей блюд через внешнее окно, спортплощадки и стадионы на открытой местности без использования раздевалок, душевых и туалетов, общежития без буфетов и столовых, фермерские рынки на открытой местности, автосалоны и автобазары", - сообщил премьер, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы, сообщает РИА Новости.

Центральный кризисный штаб по борьбе с коронавирусом в Словакии одобрил меры по ослаблению карантина: со среды в Словакии можно будет купить машину, позаниматься спортом на стадионе и купить свежие овощи на фермерском рынке, сообщил 21 апреля журналистам премьер Игорь Матович.

По словам Матовича, при реализации всех данных мер их организаторам необходимо учитывать необходимые гигиенические правила, в частности, использование защитных масок на лице (кроме непосредственно спортивных занятий), а также расположение людей не ближе двух метров друг от друга.



"Если выяснится, что кто-то чересчур легкомысленно будет вести себя в условиях облегченных мер карантина и будет пренебрегать необходимыми гигиеническими условиями, то мы можем так же элементарно эти меры отменить, как мы их сейчас вводим. Все вместе мы должны это испытание выдержать, тогда можно будет говорить о дальнейших шагах по постепенному выходу из карантина", - сказал премьер.

Матович также сообщил о том, что в продовольственных магазинах вводится период, когда право на покупки будут иметь лишь люди в возрасте от 65 лет и выше. Этот период определен с 9 до 11 часов в рабочие дни.