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21.04.2020 23:24
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«ГАЗ» займётся созданием реанимобилей с ИВЛ

Горьковский автозавод, входящий в группу компаний «ГАЗ», выпустит 473 реанимобиля по заказу Минпромторга. Всего в ведомстве от производителей ждут 1,2 тысячи машин.

Как вечером 21 апреля передаёт Interfax, на создание такого количества уходит около 1,5 дней работы конвейера. Каждая машина в том числе будет оборудована аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ингалятором, дефибрилятором и электрокардиографом, реанимационными наборами. Также в салоне установят аппараты для дезинфекции воздуха и инструментов. Машины на горьковском автозаводе выпустят на базе модели «ГАЗель Next».

Аппараты искусственной вентиляции лёгких – одно из самых необходимых устройств для работы медиков во время пандемии коронавируса.

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Комментарии (3)

hal9000
На базе НЕКСТ..туда ничего нельзя устанавливать..пусть сначала платформу всю переделывают..эта тарантайка ничем от грузовика не отличается...на ней нельзя людей возить... там больной помрет от тряски пока везут..
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