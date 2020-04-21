«ГАЗ» займётся созданием реанимобилей с ИВЛ

Горьковский автозавод, входящий в группу компаний «ГАЗ», выпустит 473 реанимобиля по заказу Минпромторга. Всего в ведомстве от производителей ждут 1,2 тысячи машин.
Как вечером 21 апреля передаёт Interfax, на создание такого количества уходит около 1,5 дней работы конвейера. Каждая машина в том числе будет оборудована аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ингалятором, дефибрилятором и электрокардиографом, реанимационными наборами. Также в салоне установят аппараты для дезинфекции воздуха и инструментов. Машины на горьковском автозаводе выпустят на базе модели «ГАЗель Next».
Аппараты искусственной вентиляции лёгких – одно из самых необходимых устройств для работы медиков во время пандемии коронавируса.