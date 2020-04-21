Полиция отказалась возбуждать дела по «грунтовым» и «щебеночным» закупкам экс-руководства МО №72

В 2019 году местная администрация МО заключила 11 контрактов в общей сложности на 10,7 млн рублей на закупку более 11 тысяч кубометров грунта. Поставщики, компании «Оптима» и «ПромЭкоСинтез», связаны между собой. Гендиректор первой, Олег Серушков, по данным СПАРК, ранее владел и был главой второй. Закупленным грунтом можно было покрыть территорию округа 20-сантиметровым слоем . Последний контракт заключили 8 ноября, тогда как 21 ноября был избран новый глава местной администрации. В последний день работы Бондарева администрация приобрела у «Оптимы» щебень на полмиллиона рублей.

УМВД по Фрунзенскому району отказало в возбуждении уголовных дел о закупке прошлым руководством МО №72 щебня и земли, а также двух смартфонов. Это следует из постановлений ха подписью врио замглавы районного УМВД, опубликованных в паблике муниципального образования «ВКонтакте».

В постановлении об отказе говорится со ссылкой на пояснения экс-главы МО Ильи Бондарева, что контракты были исполнены в полном объеме. Для дачи объяснений были вызваны гендиректоры компаний Олег Серушко и Илья Пантелеев, но они на разговор в органы не явились.

Кроме того, аналогичный отказ глава местной администрации Ольга Тенищева получила и на заявление о невозврате приобретенных на деньги муниципалитета смартфонов iPhone за 98 и 49 тысяч рублей. Первый достался для служебного пользования Бондареву, а второй — сотруднику местной администрации по фамилии Амстердам. На документах о принятии в пользование отсутствуют отметки о получении и подписи, говорится в постановлении об отказе. Обоим неоднократно направляли уведомление о явке для дачи объяснений, но Бондарев к правоохранителям так и не явился.

В МО уточнили, что намерены обжаловать отказы в прокуратуру.