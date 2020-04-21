FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
76.26р82.62р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.04.2020 22:30
2
Печать

Полиция отказалась возбуждать дела по «грунтовым» и «щебеночным» закупкам экс-руководства МО №72

УМВД по Фрунзенскому району отказало в возбуждении уголовных дел о закупке прошлым руководством МО №72 щебня и земли, а также двух смартфонов. Это следует из постановлений ха подписью врио замглавы районного УМВД, опубликованных в паблике муниципального образования «ВКонтакте».

В 2019 году местная администрация МО заключила 11 контрактов в общей сложности на 10,7 млн рублей на закупку более 11 тысяч кубометров грунта. Поставщики, компании «Оптима» и «ПромЭкоСинтез», связаны между собой. Гендиректор первой, Олег Серушков, по данным СПАРК, ранее владел и был главой второй. Закупленным грунтом можно было покрыть территорию округа 20-сантиметровым слоем. Последний контракт заключили 8 ноября, тогда как 21 ноября был избран новый глава местной администрации. В последний день работы Бондарева администрация приобрела у «Оптимы» щебень на полмиллиона рублей.

В постановлении об отказе говорится со ссылкой на пояснения экс-главы МО Ильи Бондарева, что контракты были исполнены в полном объеме. Для дачи объяснений были вызваны гендиректоры компаний Олег Серушко и Илья Пантелеев, но они на разговор в органы не явились.

Кроме того, аналогичный отказ глава местной администрации Ольга Тенищева получила и на заявление о невозврате приобретенных на деньги муниципалитета смартфонов iPhone за 98 и 49 тысяч рублей. Первый достался для служебного пользования Бондареву, а второй — сотруднику местной администрации по фамилии Амстердам. На документах о принятии в пользование отсутствуют отметки о получении и подписи, говорится в постановлении об отказе. Обоим неоднократно направляли уведомление о явке для дачи объяснений, но Бондарев к правоохранителям так и не явился.

В МО уточнили, что намерены обжаловать отказы в прокуратуру.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

aaignat
Директора поставщиков землицы не явились, дело закрываем. Ура
Wert
Все уже украдено до вас.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний