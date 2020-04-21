Правительство РФ готово выделить пострадавшим от пандемии авиакомпаниям 9,3 млрд рублей

Российские авиакомпании могут получить 9,3 млрд рублей от государства в счёт утерянных доходов за февраль и март 2020 года. Соответствующая информация 21 апреля размещена на сайте правительства.

В презентации по преодолению экономических последствий пандемии говорится, что 1,7 млрд рублей планируется возместить перевозчикам за февраль, 7,6 млрд рублей - за март и «далее ежемесячно».

Компенсация аэропортам России за закрытие международного авиасообщения составит 2,1 млрд рублей.