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21.04.2020 20:41
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Правительство РФ готово выделить пострадавшим от пандемии авиакомпаниям 9,3 млрд рублей

Российские авиакомпании могут получить 9,3 млрд рублей от государства в счёт утерянных доходов за февраль и март 2020 года. Соответствующая информация 21 апреля размещена на сайте правительства.

В презентации по преодолению экономических последствий пандемии говорится, что 1,7 млрд рублей планируется возместить перевозчикам за февраль, 7,6 млрд рублей - за март и «далее ежемесячно».

Компенсация аэропортам России за закрытие международного авиасообщения составит 2,1 млрд рублей.

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Комментарии (2)

Stargazer_5e4cc3b703773
Любите, девушки, простых романтиков,
Отважных летчиков и моряков! (с)

Фабрики - рабочим, землю - крестьянам, воду - матросам!
Mozg
Принудительно закрыли весь бизнес.
Но миллиарды достанутся избранным.
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