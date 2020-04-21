Жители севера Петербурга жалуются на неприятный запах. Источник пока не найден
Жители сразу нескольких районов города 21 апреля жалуются на неприятный запах. По сообщениям читателей «Фонтанки», вонь чувствуется на участке от Торжковской улицы до железнодорожной станции Ланская, в также недалеко от Удельной. В свою очередь, жители дома № 34 на Парашютной улице ощущают запах даже на 23 этаже и описывают его как «фекальный».
В комитете по природопользования «Фонтанке» сообщили, что им поступило три жалобы, но автоматические станции ничего не зафиксировали. Для проверки передвижная лаборатория мониторинга загрязнения атмосферного воздуха направлена на пересечение Новоколомяжского и Вербной.
В «Водоканале» корреспондента уверили, что на указанных точках не проводится никаких работ, которые могли бы привести к подобному. Чрезвычайных ситуаций в указанных локациях не происходило.
В Роспотребнадзоре уточнить возможную причину появления запаха также не смогли.