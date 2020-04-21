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21.04.2020 20:06
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Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы об открытии парикмахерских

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на собственном примере доказал: нет волос - нет проблем.

Кадыров побрился налысо, ответив таким образом тем, кто жаловался на невозможность постричься из-за закрытых салонов. Как отмечает «Грозный TV», глава Чечни обратился к мужской части населения.

Кадыров сказал, что побрил голову, «как это делали наши предки», и напомнил, что «Пророк тоже брил голову». Своему примеру он призвал последовать и остальных.

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Комментарии (4)

Sonata
А борода как же?
spb7771250
Никогда бы не подумал, что буду доволен каким-либо действием Кадырова. Но это - правильное поведение.
ussr_5e4d4b41561db
ну это его проблемы, некоторые не хотят выглядеть, как колено... он нам не пример, люди хотят хорошо выглядеть
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