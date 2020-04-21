Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы об открытии парикмахерских
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на собственном примере доказал: нет волос - нет проблем.
Кадыров побрился налысо, ответив таким образом тем, кто жаловался на невозможность постричься из-за закрытых салонов. Как отмечает «Грозный TV», глава Чечни обратился к мужской части населения.
Кадыров сказал, что побрил голову, «как это делали наши предки», и напомнил, что «Пророк тоже брил голову». Своему примеру он призвал последовать и остальных.