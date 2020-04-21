Известные петербуржцы читают книги для детей-сирот

Петербургский благотворительный фонд «Подари мне крылья», который занимается социализацией и адаптацией детей и подростков из детских домов и приютов, запустил онлайн-проект «Читаем про себя». В его рамках известные актёры и музыканты читают книги, а аудиоролики выкладываются в Интернете.

Как рассказали в фонде, проект — это своеобразный книжный обзор современной детской прозы, где партнерами выступают книжные издательства, книжные магазины Петербурга, клубы и библиотеки.

«Цель проекта — поддержать наших подопечных из приютов и детских домов, оказавшихся на сегодняшний день в полной изоляции, предложив им чтение вместо гаджетов, познакомить подростков с актуальной современной литературой, привить любовь к чтению», — говорят в благотворительной организации.