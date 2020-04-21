Известные петербуржцы читают книги для детей-сирот
Петербургский благотворительный фонд «Подари мне крылья», который занимается социализацией и адаптацией детей и подростков из детских домов и приютов, запустил онлайн-проект «Читаем про себя». В его рамках известные актёры и музыканты читают книги, а аудиоролики выкладываются в Интернете.
Как рассказали в фонде, проект — это своеобразный книжный обзор современной детской прозы, где партнерами выступают книжные издательства, книжные магазины Петербурга, клубы и библиотеки.
«Цель проекта — поддержать наших подопечных из приютов и детских домов, оказавшихся на сегодняшний день в полной изоляции, предложив им чтение вместо гаджетов, познакомить подростков с актуальной современной литературой, привить любовь к чтению», — говорят в благотворительной организации.
При этом авторы проекта отмечают, что аудитория не ограничивается ребятами из детских домов и приютов — аудиоролики размещаются в ряде популярных петербургских пабликов, социальных сетях фонда, а также в социальных сетях звёзд кино, театра и эстрады, принимающих участие в проекте.
На сегодняшний день доступно уже семь роликов. Их записали известные петербургские артисты и музыканты, не выходя из дома. Например, фрагмент из книги Артура Гиваргизова «Записки выдающегося двоечника» записал музыкант Максим Леонидов, отрывок из книги Елены Соковениной «Приключения П. Осликова, ребёнка, который хотел как лучше» прочитал артист Театра имени Ленсовета Сергей Перегудов. В исполнении музыканта Вовы Чё Морале можно услышать фрагмент книги Даниэля Пеннака «Собака Пёс».
Также проект поддержали Tequilajazzz, «Чайф», Денис Клявер, Андрей Носков, Евгения Зима и другие.
Посмотреть уже выпущенные видеоролики «Читаем про себя» можно здесь.
В фонде рассказали, что до 15 мая планируется выпускать ролики 3 раза в неделю, после 15 мая — 1–2 раза в неделю.